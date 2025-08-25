augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

22°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aggasztó

2 órája

Vészharangok: a német gazdaság nem képes tovább finanszírozni a jóléti államot

Címkék#vámháború#Friedrich Merz#Németország

A helyzet rosszabb, mint gondolták.

MW
Vészharangok: a német gazdaság nem képes tovább finanszírozni a jóléti államot

Friedrich Merz német kancellár

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Toms Kalnins

A jóléti államot jelenlegi formájában nem képes finanszírozni a német gazdaság, ezért reformra van szükség Friedrich Merz kancellár szerint, aki ezzel összeütközésbe kerülhet koalíciós partnerével, a szociáldemokrata párttal. Merz arról is beszélt a hétvégén, hogy Németországnak a vámháború miatt új kereskedelmi partnereket kell keresnie - adta hírül a Világgazdaság.

Merz számára a hivatalba lépése óta az egyik prioritás a munkanélküli-segélyek reformja, és a szociális jóléti kiadások átalakítását ígérte a CDU hétvégi alsó-szászországi pártkonferenciáján is, ahol elismerte, hogy a német gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta.

A jelenlegi jóléti államot többé nem tudjuk finanszírozni azzal, amelyet a gazdaságban termelünk

– idézte a kancellárt a Deutsche Welle. Az adatok alátámasztják a szavait, lefelé módosították a második negyedéves gazdasági adatokat. A német GDP a korábban becsültnél jobban gyengült április–júniusban, 

egyelőre nincs jele annak, hogy Németország kilábalna a recesszióból.

A kancellár hozzátette, hogy a reformot azonban anélkül akarja végrehajtani, hogy emelné a közepes méretű vállalatok adóterheit. Ezzel ellentmondott Lars Klingbeil SPD-s alkancellárnak, aki nem zárta ki a közepes és magas jövedelműek adójának emelését.

A teljes cikket itt olvashatja el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu