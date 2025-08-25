Vészharangok: a német gazdaság nem képes tovább finanszírozni a jóléti államot

A jóléti államot jelenlegi formájában nem képes finanszírozni a német gazdaság, ezért reformra van szükség Friedrich Merz kancellár szerint, aki ezzel összeütközésbe kerülhet koalíciós partnerével, a szociáldemokrata párttal. Merz arról is beszélt a hétvégén, hogy Németországnak a vámháború miatt új kereskedelmi partnereket kell keresnie - adta hírül a Világgazdaság.

Merz számára a hivatalba lépése óta az egyik prioritás a munkanélküli-segélyek reformja, és a szociális jóléti kiadások átalakítását ígérte a CDU hétvégi alsó-szászországi pártkonferenciáján is, ahol elismerte, hogy a német gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta.

A jelenlegi jóléti államot többé nem tudjuk finanszírozni azzal, amelyet a gazdaságban termelünk

– idézte a kancellárt a Deutsche Welle. Az adatok alátámasztják a szavait, lefelé módosították a második negyedéves gazdasági adatokat. A német GDP a korábban becsültnél jobban gyengült április–júniusban,

egyelőre nincs jele annak, hogy Németország kilábalna a recesszióból.

A kancellár hozzátette, hogy a reformot azonban anélkül akarja végrehajtani, hogy emelné a közepes méretű vállalatok adóterheit. Ezzel ellentmondott Lars Klingbeil SPD-s alkancellárnak, aki nem zárta ki a közepes és magas jövedelműek adójának emelését.