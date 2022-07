Súlyos dolgokat állított a bíróságon az a 64 éves román férfit, akit a Borsod megyei Ágnes meggyilkolásával vádolnak. Mint ismert, a fiatal magyar lányt egy héttel a 21. születésnapja előtt, tavaly június 14-én holtan találták meg London egyik parkjának erdős részén - derül ki a Bors cikkéből.

A bíróságon elhangzott: Ágnes holtteste egy gödörben hevert, egy halom faággal takarták le.A betonkeverő mixerkocsi sofőrjeként dolgozó N. Paizan állítólag legalább 20 ütést mért a magyar lány fejére egy dekopírfűrésszel egy londoni ingatlanban tavaly május 9-én.

A 64 éves férfi most bevallotta, hogy ismerte a lányt, aki Dóraként mutatkozott be neki, amikor a halála előtt másfél évvel egy szupermarket parkolójában találkoztak először. Állítása szerint a lány kéregetett és olyan emberek telefonszámát kérte tőle, akikkel kapcsolatot létesíthet.

"Mondtam neki, hogy nincs pénzem – minden pénzem otthon van. Beült az autóba és azt mondta: Jövök veled, segíts nekem, adj pénzt!" – mondta a férfi.

Amikor arról kérdezték, hogy erre mit tett, úgy fogalmazott: "Segítettem neki, de csak azt csinálta, ami a munkája volt. Vetkőzött, táncolt és játszadozott." Arra, hogy szexeltek-e, azt mondta, sem igennel, sem nemmel nem tud erre válaszolni, mert ahogy fogalmazott, a szexnek számos különböző módja van.

A háromgyermekes édesapa a bíróságon azt is elmondta, készített korábban meztelen fotókat lányról, de hozzátette, úgy szerette Ágnest, mint egy édesapa a lányát vagy a fiát szereti. Kiderült az is, hogy a 21 éves magyar lány maga is küldött szexi képeket a férfinak.

A telefonos bizonyítékok szerint Ágnes és a Paizan 54 alkalommal voltak együtt a magyar lány halála előtti egy évben.

Négy nappal a tragédia előtt a férfi 50 fontot, közel 25 ezer forintot utalt a lány számlájára és félmeztelen fotókat készített róla. Arra, hogy ez általános volt-e, azt mondta: általában teljesen meztelen volt, de néha félmeztelen. Hogy miért adott neki pénzt, azt mondta, amikor egy fiú vagy egy lány pénzt kér a szüleitől vagy a barátaitól, akkor is adnak neki.

Egy nappal az állítólagos gyilkosság előtt a férfi egyébként újabb 50 fontot küldött Ágnesnek, de a magyar lány azt válaszolta neki, hogy 70 fontra lenne szüksége. Paizan elmondása szerint május 9-én azért találkozott Ágnessel, hogy odaadja neki a fennmaradó 20 fontot.

A lányról azt mondta, nagyon ragaszkodó volt, már-már betegesen. "Gyenge voltam, irányított engem"– fogalmazott a férfi.

Állítása szerint tudta, hogy a magyar lány – aki egy koporsókészítőnél dolgozott – drogokat használt, de próbálta lebeszélni róla. A gyilkosságot továbbra is tagadja. Az ügy hamarosan folytatódik.

Borítókép: Bors