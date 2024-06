Két magyar turista is meghalt a görög hőségben. Egy 59 éves nő holttestét egy gyerek találta meg a tengerben még szerdán. Csütörtökön pedig egy középkorú magyar férfi is a vízben lett rosszul. Egy szemtanú azt mondta a Tényeknek, hogy a mentősök csaknem fél órán át küzdöttek a turista életéért a parton, de már nem tudták megmenteni. Hogy mi okozta a halálukat, azt egyelőre nem lehet biztosan tudni. Az elmúlt hetekben viszont már több turista is meghalt a nagy forróság miatt Görögországban. Június eleje óta tart a kánikula Görögországban: a hőmérséklet sokfelé meghaladta a 40 fokot is – árnyékban. A meteorológusok figyelmeztetése szerint, 45 fokot is mérhetnek a következő napokban.

Egy ottani környezetfizikus szerint azok a turisták, akik hűvösebb éghajlathoz vannak szokva és hirtelen vetik bele magukat a forróságba, veszélybe kerülhetnek. Fokozatosan szabad csak hozzászokni az ilyen kánikulához, ami Görögországban is tombolt az elmúlt két hétben.