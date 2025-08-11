augusztus 11., hétfő

Krimi

1 órája

Tiltott akció miatt vettek őrizetbe három embert az Eiffel-toronynál

Felmásztak a párizsi látványosságra, egyikük pedig ejtőernyővel leugrott.

Az Eiffel-torony Franciaország egyik legismertebb látványossága

Forrás: Shutterstock

Őrizetbe vettek Párizsban három embert, mert engedély nélkül felmászott az Eiffel-toronyra – közölte vasárnap a francia rendőrség, írja az MTI.

Az akció résztvevőinek egyike ejtőernyővel ugrott le a francia főváros nevezetességéről. A három személyt szombat reggel fogták el, az Eiffel-torony üzemeltetője feljelentést tett az ügyben.

Az Eiffel-torony Franciaország egyik legismertebb látványossága, amelyet a helyiek „dame de fer” (vashölgyként) is emlegetnek.

Évente mintegy hatmillióan látogatják meg az 1889-es párizsi világkiállításra elkészült, több mint 130 éves tornyot.

 

 

