Több száz métert zuhant és szörnyethalt egy 29 éves hegymászó

A tiroli rendőrség kedden közölte, hogy a Rajna-vidék-Pfalz tartományból származó 29 éves férfi előző nap egyedül mászott a térségben.

Három másik alpinista látta, amint a fiatalember a Teufelshorn csúcsról lefelé ereszkedve váratlanul lezuhant. Azonnal riasztották a mentőszolgálatokat. Egy mentőhelikopter rövidesen a helyszínre érkezett, de már csak a férfi holttestére találtak rá.

A rendőrég szerint a baleset idején jók voltak az időjárási feltételek. További részletet a balesetről nem tettek közzé.