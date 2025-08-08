9 perce
Helikopter csapódott be egy bárkába, halálos áldozatok is vannak (videó)
Helikopter csapódott egy bárkába a Mississippi folyón. A légijármű utasai – két ember – életüket vesztették, a vízi utat lezárták a forgalom elől – közölte az amerikai parti őrség, írja az MTI.
Az eset az Illinois állambeli Alton közelében történt csütörtökön.
Az előzetes információk szerint az MD 369 típusú helikopter a baleset előtt villamosvezetékekbe ütközött
– számolt be a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB).
A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) szerint a helikopteren két ember utazott, amikor a baleset történt.
Az Ameren Corp áramszolgáltató vállalat szerint egy vállalkozó és egy alvállalkozó javította és cserélte a távvezeték oszlopának világítását és a jelzőgömböket az átviteli vezetékeken. „Szomorúan értesültünk a mai tragikus eseményről” – közölte az Ameren, hozzátéve, hogy az ügyben együttműködik a nyomozókkal.
A baleset után kigyulladt bárkán senki sem tartózkodott, a lángokat a tűzoltók megfékezték
– közölte Jonathan Lindberg, a parti őrség szóvivője.
A folyót, amely a termények és egyéb áruk szállításának fontos vízi útvonala, a 199-es mérföldjelzőtől a 201-es mérföldjelzőig lezárták – közölte Lindberg, hozzátéve: egyelőre nem tudni, hogy mikor nyitják meg újra a folyót.
Alton a Mississippi és az Illinois folyók összefolyásánál található, a lezárás késleltetheti a gabonát a középnyugati farmokról az Egyesült Államok öbölvidékére szállító bárkák közlekedését.
