Riasztották a mentőhelikoptert, szorult helyzetbe került egy pár a kutyájával

A baleset az osztrák Alpokban történt, ahol a német pár a kutyájával túrázott.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Helikopterrel mentettek ki egy szakadékból egy túrázó német párt és kutyájukat az osztrák Alpokban – közölte az osztrák rendőrség, írja az MTI.

A baleset Vorarlberg tartományban történt, a Widderstein hegy térségében, ahol a pár a kutyájával túrázott.

Egy másik turistacsoport kutyája nekiugrott a fiatal Golden Retrievernek, amely félelmében elszaladt, egy nagyjából 40 méter mély, meredek falú szakadékba zuhant, és súlyosan megsérült.

Gazdái kerülőúton eljutottak hozzá, de már nem tudtak visszajutni a túraösvényre. Végül a hegyimentők mentették ki őket.

Egy állatorvosi klinikán a kutyát medencecsonttörés, agyrázkódás és mellkasi sérülés miatt kellett ellátni

– ismertette a rendőrség.

 

