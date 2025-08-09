1 órája
Riasztották a mentőhelikoptert, szorult helyzetbe került egy pár a kutyájával
A baleset az osztrák Alpokban történt, ahol a német pár a kutyájával túrázott.
Helikopterrel mentettek ki egy szakadékból egy túrázó német párt és kutyájukat az osztrák Alpokban – közölte az osztrák rendőrség, írja az MTI.
A baleset Vorarlberg tartományban történt, a Widderstein hegy térségében, ahol a pár a kutyájával túrázott.
Egy másik turistacsoport kutyája nekiugrott a fiatal Golden Retrievernek, amely félelmében elszaladt, egy nagyjából 40 méter mély, meredek falú szakadékba zuhant, és súlyosan megsérült.
Gazdái kerülőúton eljutottak hozzá, de már nem tudtak visszajutni a túraösvényre. Végül a hegyimentők mentették ki őket.
Egy állatorvosi klinikán a kutyát medencecsonttörés, agyrázkódás és mellkasi sérülés miatt kellett ellátni
– ismertette a rendőrség.
