augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

2 órája

Négy holttestet találtak a Szajnában Párizs közelében

Címkék#holttest#rendőrség#áldozat#Szajna#Párizs

A Párizshoz közeli Choisy-le-Roi-ban négy férfi holttestet találtak a Szajnában. A holttesteket néhány méterre egymástól találták meg, és valószínűleg már napok óta a vízben voltak. A francia rendőrség csütörtökön megerősítette a Le Parisien beszámolóját, és vizsgálatot indított az ügyben.

MW
Négy holttestet találtak a Szajnában Párizs közelében

Ez a fénykép 2025. augusztus 14-én készült a Párizs külvárosában, Choisy-le-Roi-ban, és a Szajna folyót mutatja, ahová a tűzoltókat riasztották, hogy négy férfi holttestét húzzák ki a folyóból 2025. augusztus 13-án

Forrás: AFP

A rendőrséget szerdán délután riasztotta a Szajna mentén közlekedő elővárosi vasút (RER) egyik utasa, miután meglátta a holttesteket a folyóban.

A helyszínre érkező vízi rendőrség először egy holttestet emelt ki a vízből, majd további hármat, amelyek néhány méterre voltak egymástól: az egyik körülbelül 50 méterre az elsőtől, a másik ágak közé szorult, a harmadik pedig a vízzel sodródott.

A négy áldozat már több napja a vízben volt. Hárman teljesen fel voltak öltözve, míg a negyedik nem viselt sem nadrágot, sem alsóneműt.

A holttesteket a párizsi igazságügyi-orvostani intézetbe szállították azonosításra és boncolásra.

Choisy-le-Roi polgármestere, Tonino Panetta a Le Parisiennek elmondta, hogy a 

holttestek előrehaladott bomlásnak indultak.

Hozzátette, hogy „valószínűleg elég messziről sodródhattak ide”. A nyomozás egyelőre nem tárt fel bűncselekményre utaló nyomokat.

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu