Albánia és Bulgária után Montenegróban oltják az erdőtüzeket a magyar honvédek (galéria)

Mint írta, ezúttal Montenegróban vesz részt a Magyar Honvédség (MH) az erdőtüzek oltásában.

A közleményben kiemelte, hogy az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egy Airbus H225M helikoptere elindult Szolnokról; a katonák a tűzoltásokhoz úgynevezett Bambi Bucket vizesballont használnak majd, hogy támogassák a montenegrói hatóságokat a lángok megfékezésében.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy július végén előbb Albániában, majd Bulgáriában is hasonló módon segítséget nyújtottak a magyar katonák a szárazság és a forróság miatti erdőtüzek oltásában.