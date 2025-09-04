Külföldi áldozatai is vannak a lisszaboni tragédiának (videó)

„Tragikus nap ez a városunknak. (...) Lisszabon gyászol, ez egy nagyon tragikus incidens” – mondta Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere újságíróknak nyilatkozva, miután meglátogatta a kórházban a baleset sérültjeit.

Rendőrök dolgoznak a Glória sikló 2025. szeptember 3-i lisszaboni balesetének helyszínén

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / Forrás: AFP

Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke kifejezte „együttérzését és szolidaritását az érintett családokkal”.

A kormány nemzeti gyásznapot hirdetett csütörtökre.

Szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a fékrendszer meghibásodott,