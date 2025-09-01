2 órája
Kihallgatta a rendőrség a férfit, aki lelőtt egy terhes nőt
A szlovák rendőrség eljárást indított egy húszéves férfi ellen, aki Simonyban megölt egy várandós nőt, és súlyosan megsebesítette az áldozat élettársát is.
Illusztráció
Forrás: AFP
Eljárást indított a szlovák rendőrség az ellen a húszéves férfi ellen, aki szombaton megölt egy húszéves terhes nőt, emellett megsebesítette 38 éves élettársát is Simonyban – értesült a Paraméter. Az esetről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.
A lap úgy tudja, hogy a nőt négy lövés érte, közben a férfi az ablakon keresztül próbált elmenekülni, de a lövöldöző őt is eltalálta. A férfit még aznap megtalálták a rendőrök és őrizetbe vették.
A férfit védett személy ellen elkövetett gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel gyanúsították meg. Az ügyiratot átadják az ügyésznek, és indítványozni fogják a tettes vizsgálati fogságba helyezését.
Bizonyítékokat találtak a migráns által megggyilkolt holland lány ügyében
Krimi
- Nyolcszáz fölé emelkedett a hajnali földrengés halálos áldozatainak száma
- Szakadékba zuhant egy hegymászó
- Földcsuszamlás miatt keletkezett kráterben tűnt el egy ember
- Kisiklott egy személyszállító vonat: hárman meghaltak, kilencvennégyen megsérültek
- Busznak csapódott egy motoros Budapesten