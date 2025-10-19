október 19., vasárnap

Nándor névnap

11°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

1 órája

Rablás a Louvre-ban: ideiglenesen bezárt a világhírű múzeum

Címkék#Louvre#rablás#Párizs

Rablás történt vasárnap reggel a párizsi Louvre-ban, közvetlenül a múzeum nyitása után. Rachida Dati francia kulturális miniszter közölte, hogy az incidens során senki sem sérült meg, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot. A múzeum ideiglenesen bezárt.

MW
Rablás a Louvre-ban: ideiglenesen bezárt a világhírű múzeum

Turisták a Louvre múzeum és a piramis előtt Párizsban, 2025. március 6-án

Forrás: AFP

Fotó: Hans Lucas

„Október 19-én, vasárnap, a Louvre Múzeum megnyitásakor rablás történt”– közölte Rachida Dati kulturális miniszter az X-közösségi oldalon amelyet a Le Monde idézett. 

Látogatók szobrokat néznek a Cour Marly-ban a párizsi Louvre Múzeumban
Forrás: AFP

A Louvre közleménye szerint a múzeum rendkívüli okok miatt egész nap zárva marad – tudta meg a Magyar Nemzet.

Ma reggel, a Louvre Múzeum megnyitásakor rablás történt. Sérültek nem voltak. A helyszínen vagyok a múzeum és a rendőrség munkatársaival. A helyszíni vizsgálat folyamatban van

– írta a miniszter.

Az (AFP) hírügynökség megkeresésére hivatalos források közölték, hogy egy vagy több bűnöző hatolt be a múzeumba, további részletekért kattintson IDE

 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu