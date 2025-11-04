Tragédia a Himalájában: lavina temetett maga alá egy alaptábort

A 5600 méter magas Yalung Ri viszonylag „könnyen elérhető” csúcsnak számít, így a kezdő hegymászók körében is népszerűnek számít.

Nepál egy másik részén, a Panbari-hegyen a hatóságok másik két olasz hegymászót keresnek, akikkel szombat óta nincs kapcsolat.

Nepálban található a világ tizennégy legmagasabb hegycsúcsa közül nyolc, köztük a Mount Everest. Bár a tavasz számít a legkedvezőbb mászószezonnak, a kisebb csúcsokat sok külföldi az őszi hónapokban próbálja meghódítani.