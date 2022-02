A 45 éves sztár a 2714. csillagot kapja meg a szórakoztatóipar hírességeinek emléket állító sétányon.

A hétfői ceremónián mások mellett felszólal J. J. Abrams filmrendező, aki a Sötétségben – Star Trek című sci-fiben dolgozott együtt a színésszel, és Kevin Feige is, a Boszúállók – Végjáték című Marvel-film producere.

Cumberbatch, akit a Kódjátszma című háborús drámáért 2015-ben jelöltek Oscar-díjra, idén A kutya karmai közt című western főszerepéért megkapta második Oscar-jelölését is. Jane Campion filmje a márciusi Oscar-gála egyik favoritja, 12 díjra jelölte az anerikai filmakadémia.

A brit színészt sokan a Sherlock című tévésorozatban ismerték meg, de a közönség olyan képregényfilmekben is láthatta a filmvásznon, mint a Doktor Strange vagy legutóbb a Pókember: Nincs hazaút, amelyben szintén Doktor Strange karakterét játszotta.

Még idén debütál a Doktor Strange az őrület univerzumában című filmje Sam Raimi rendezésében, és jelenleg Wes Andersonnal forgatja a Roald Dahl könyvéből készülő The Wonderful Story of Henry Sugar című kalandfilmet, amelyben egy különleges képességekkel rendelkező férfit alakít.

Borítókép: Benedict Cumberbatch angol színész A kutya karmai közt (The Power of the Dog) című filmjének bemutatója alkalmából tartott fotózáson, a Londoni Filmfesztiválon 2021. október 11-én. Fotó: MTI/EPA/Vickie Flores