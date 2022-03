A Petőfi Kulturális Ügynökség új, angol nyelvű válogatása, a New Hungarian Childlit 10,2 Tales (2022) című katalógus a tavalyi év legjobb gyerek- és ifjúsági irodalmi könyveit mutatja be, elsősorban a külföldi gyerek- és ifjúsági könyvkiadóknak, szervezeteknek és irodalmi ügynököknek – tájékoztatta az MTI-t az ügynökség.

Mint a közlemény emlékeztet, a Petőfi Ügynökség harmadik éve jelenteti meg a magyar irodalom különböző műfajait és területeit bemutató katalógusait, melyeket a pandémia miatt kétszer is elmaradt bolognai könyvvásáron idén először tud fizikailag is bemutatni a lehető legszélesebb közönségnek.

A 2020-ban két rangos reklámszakmai díjat nyert, Pál Dániel Levente által főszerkesztett sorozat friss gyerekirodalmi kiadványának célja, hogy a legnagyobb nemzetközi gyerekkönyves fesztiválon minél több külföldi kiadó számára bemutassa a magyar gyerekirodalom legjobb könyveit és szerzőit – áll a közleményben.

A tíz magyar szerző és illusztrátor kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy olyan könyvek kerüljenek a katalógusba, amelyek témája és képi világa nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat, és lefedik a magyar gyerekkönyves szakma minden szeletét.

A tavalyi termés, amelyből válogattunk, szerencsére elég gazdag és változatos volt. A prózában érzékelhető a bátrabb kísérletezés a saját hang megtalálásával, egyre több üdítő ajánlat érkezik a kiskamaszoknak szóló kalandregényekből. Ezek közül mi Kolozsi László disztopikus-melankolikus kalandregényét, A Hold emlékeit választottuk. Egy külföldi ügynököknek szóló válogatásnál azonban a karakteres hang mellett fontos szempont a hívószó, a téma, amivel felkeltjük a figyelmet. Egy ilyen kitekintésben érdekes lehet a mindössze húszéves Haszán Míra Spicc/pipa című regénye, mely a balett testileg-lelkileg felörlő világát járja körbe feszes, lendületes stílusban

– idézi a közlemény Harmath Artemiszt, a katalógus egyik válogatóját, az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum igazgatóját.

Mint a szakember hozzátette, a kiváló kortárs mese és az ismeretterjesztés különleges ötvözésének példája a Harmónia a hangok birodalmában Tarr Ferenctől.

A könyv kompakt világához nagyban hozzájárul Baranyai (b) András illusztrátor munkája. A kisebbeknek szóló irodalmi kiadványok közül a Homoklakót választottuk sajátosan kifordított nézőpontja és humora miatt. Dániel András maga írta és rajzolta Kuflik-sorozata a nonszensz 21. századi megvalósítása miatt is megérdemli a figyelmet

– foglalta össze a válogatás szempontjait.

A New Hungarian Childlit 10,2 Tales válogatásban Kolozsi László A hold emlékei (Pagony); Tasi Katalin és Mészely Ilka (illusztrátor) A homoklakó (Csimota); Samuel Allo és Szimonidesz Hajnalka (illusztrátor) A két csillag (Kisgombos, 2021); Turi Lilla Amire emlékszem (Csimota, 2020); Haszán Míra Spicc/pipa (Móra Kiadó, 2021); Tarr Ferenc és Baranyai (b) András Harmónia, a zene birodalma (Pagony, 2021); Molnár Jacqueline Bújócska (Móra Kiadó, 2021); Gáspár András Gáspár és Gulyás Marcell (illusztrátor) Héjnélküli (Móra Kiadó, 2021); Laboda Kornél és Jásdi Juli Gavarin és az álomantenna (Pagony, 2021); valamint Dániel András Egy kupac Kufli (Pagony, 2013) című kötetei kaptak helyet.

A bolognai könyvvásár magyar standján az új kiadványon kívül a Petőfi Kulturális Ügynökség „best of” sorozatában korábban megjelent gyerekkönyves válogatásai is szerepelnek majd. Így az érdeklődők kézbe foghatják a New Hungarian Childlit 10,0 Tales 2020-as és 2021-es válogatását, valamint a 11 magyar illusztrátort bemutató Best Hungarian Artists 11,1 Illustrators kiadványt és a Childrens's books from Hungary Publishers' Selection című, kiadók ajánlásait tartalmazó katalógusokat is, valamint az ajánlott könyveket és kiadóikat megtalálhatják a magyar stand környékén.

Jeney Zoltán, a Petőfi Kulturális Ügynökség projektmenedzsere kiemelte, hogy

a bolognai gyerekkönyvvásár ebben a témában a nemzetközi szcéna legjelentősebb találkozója: a világ összes gyerekirodalommal foglalkozó kiadója részt vesz rajta. Ezért fontos a saját irodalmunkra felhívni a figyelmet, bemutatni, közvetíteni az értékeinket. A magyar stand erős kiadói támogatással működik: mintegy tíz magyar kiadó személyesen és rengeteg könyvvel jelenik meg nálunk ezekben a napokban

– fogalmazott.

Az 58 éves múltra visszatekintő bolognai gyerekkönyvvásár a világ legnagyobb gyerekkönyves szakmai seregszemléje. Több mint 30 ezer látogató és 90 országból 1400 kiállító érkezik az észak-olasz városba, hogy a március 21. és 24. közötti négy napban bemutassa saját gyerekirodalmát az országok standjain vagy a 240 program valamelyikén – áll a közleményben.

