Ugyan nem telt ház, de a vasárnapi női játéknaphoz képest szép számú közönség – még néhány fős „keménymagja” is volt a hazaiaknak – fogadta a csapatokat, amelyek az előző két olimpián is találkoztak egymással. Rióban (17-7) és Tokióban (16-11) is magabiztos győzelmet arattak a magyarok.

A 15 fős keretből Varga Zsolt szövetségi kapitány Molnár Eriket és Vigvári Vincét nem nevezte a találkozóra, amelynek első góljára közel két és fél percet kellett várni:

ekkor Zalánki Gergő egy kapufás találattal csendesítette le a csarnokot. Az olasz Pro Reccóval egymást követő két idényben Bajnokok Ligája-győztes, balkezes magyar a következő támadásnál is megvillant, majd érkezett a hangorkánt okozó első hazai gól is.

A japánok lefordulás után Adacsi Szeija szép ejtésével egyenlítettek, de jött a másik balkezes magyar bombázó, a 2017-es hazai rendezésű vb-n a legjobbnak választott Vámos Márton, aki Zalánkival ellentétben a rövidbe húzta vissza a labdát. A japánok egy védekezési hibát kihasználva egalizáltak, Vogel Somának nem volt esélye a közeli húzás ellen.