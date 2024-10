Slot többre vágyik

A szerdai eredmény az újabb fontos három ponton kívül azt is jelenti, hogy a Liverpool Arne Slot kinevezése óta egy vereségen kívül az összes tétmérkőzését megnyerte, egészen pontosan nyolcat. Ilyen nagyszerű sorozatot a vörös klub olyan legendás edzői sem tudtak produkálni, mint Bill Shankly, Bob Paisley vagy éppen az utolsó kedvenc, Jürgen Klopp. Slot természetesen örült, de ennél jóval többre vágyik – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

– Remélem nem ez lesz az egyetlen dolog, ami miatt az emberek néhány év múlva emlékezhetnek rám. Bízom benne, hogy ennél többet, nagyobb eredményeket is el tudunk érni együtt, mint hogy megnyertünk nyolcat az első kilenc meccsből. Egyébként ez sokat elmond arról, hogy Jürgen milyen állapotban hagyta itt a klubot, a keretről, amit megörököltem tőle, a rengeteg munkáról, amit a játékosaim elvégeznek, illetve megmutatja, mennyit segít nekem a stábom – méltatta a körülötte lévőket és az elődjét a holland tréner.

Az egyéni jó teljesítményeknél maradva, Szalah-t mindenképp meg kell említenünk: egy mesteri gólpassz Mac Allisternek, aztán pedig egy legalább annyira mutatós gól. Ezzel Szalah lett az első vörös, aki egymás utáni öt hazai BL-mérkőzésen betalált. Slot is méltatta az egyiptomi klasszist, és azt is kiemelte, hogy a Liverpool mindkét góljából Szoboszlai is kivette a részét. Szoboszlait a BBC és a Sky Sports is a Vörösök legjobbjai közé sorolta, előbbinél 7,82, utóbbinál hetes osztályzatot kapott. A Bolognát is mindenképp elismerés illeti. Az olaszok időtlen idők óta nem szerepeltek a Bajnokok Ligájában, a Bologna játékosai több alkalommal is centiméterekre voltak a góltól, a kapufát sikerült néhányszor eltalálniuk.

– Ha öt nagy helyzetet ki tudsz alakítani egy olyan csapattal szemben, mint a Liverpool, az jó jel. Remélhetőleg építeni tudunk erre a jövőben – árulta el az olaszok középpályása, Remo Freuler. A Bundesligában szereplő RB Leipzig viszont nagyon rosszul kezdte a Bajnokok Ligáját, Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese eddig két meccsből kettőt veszített el.