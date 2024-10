A magyar labdarúgó-válogatott Hollandia ellen játszik a Puskás Arénában pénteken este. A Nemzetek Ligája harmadik fordulójában Marco Rossi sérülésekkel teletűzdelt együttese az első gólját és az első győzelmét is elérné a sorozat idei kiírásában, a magyar válogatott pedig 1984 után szerezne pontot a hollandokkal szemben – írta meg az Origo.

Három csapattárs Liverpoolból

Napra pontosan tizenegy évvel ezelőtt, 2013. október 11-én játszott egymás ellen legutóbb a magyar és a holland válogatott. Az eredményre nem szívesen emlékszünk vissza, a 8–1-es pofon a mai napig égeti az arcokat, azt ugyanakkor kijelenthetjük, hogy két teljesen más csapat mérkőzött meg akkor Amszterdamban, mint amelyek ma Budapesten találkoznak. Olyannyira kicserélődött az eltelt idő alatt a két válogatott, hogy egyetlen játékos van, aki már azon a 8–1-es meccsen is kerettag volt, és ő sem lépett pályára akkor: a védő Stefan de Vrij csak a kispadon kapott helyet – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. De Vrij a sérülése után még nem sokat játszott a szezonban, a Manchester City alapembere, a balhátvéd Nathan Aké pedig a németek elleni legutóbbi válogatott meccsen hagyta el hordágyon a pályát, ő most nem is tagja a keretnek. Holland hiányzók a középpályán is akadnak, Teun Koopmeiners hosszabb sérülés után térhetett volna vissza a válogatottba, ám a Juventus irányítója újra kidőlt a sorból. Frenkie de Jong, a Barcelona passzmestere is sérült az Eb óta. Csatárposzton sem a legfényesebb a helyzet, hiszen a Brazíliába szerződött Memphis Depay egyelőre keresi a helyét a számára új kontinensen, az ajaxos Wout Weghorst pedig nemrég épült fel a sérüléséből, így egyikük sem kapott meghívót – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A holland válogatott keretének összértéke 813 millió euró, szemben a magyarok 134 milliójával, aminek több mint a felét, 75 milliót Szoboszlai Dominik egymaga tesz ki. Más kérdés, hogy ezzel a holland válogatottban is a második legértékesebb lenne, egyedül a 80 milliós Xavi Simons előzi meg. A támadó középpályás Lipcsében hatékonyan pótolja Szoboszlai góljait és gólpasszait: 52 meccsen 12, illetve 17 van neki egyikből és a másikból. A Barcelona egykori csodagyereke még mindig csak 21 éves, és Lipcsében a Szoboszlai védjegyévé vált telefonálós gólörömöt is lenyúlta.

– Jóllehet innen nézve mi előnyben vagyunk, mert nekünk három Liverpool-játékosunk van, a magyaroknak csupán egy – jegyezte meg viccesen a meccs előtt Erwin Koeman, aki 2008 és 2010 között a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt, jelenleg pedig a holland szakmai stáb tagja, a testvére, Ronald segítője. A holland szakember a 2010-es világbajnoki selejtezőkön vezette a magyar csapatot olyan riválisokkal szemben, mint Dánia, Svédország, vagy Portugália, és a mai napig remek kapcsolatot ápol a Debrecen jelenlegi edzőjével, Máté Csabával ugyanis a a magyar tréner Koeman pályaedzője, egyben tolmácsa volt a nemzeti csapatnál – írta meg a Metropol. Ami a magyar válogatottat illeti, a kapuskérdés megoldottá vált Gulácsi távozásával.