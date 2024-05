A felvételi adatok alapján a legkiválóbb eredményeket elért középiskolákat támogatta a Debreceni Egyetem. A tehetséggondozás, a pályaorientáció erősítése céljából indított, beiskolázást ösztönző programban a DE idén összesen tizennyolc középiskola oktatási tevékenységét ismerte el – olvasható az unideb.hu oldalon.

Az ünnepségen összesen tizennyolc középiskola vezetője vehette át az elismerő okleveleket

Fotó: unideb.hu / Forrás: Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem az ország felsőoktatási intézményei közül egyedüliként tavaly indította el azt a kezdeményezést, amivel hatékony beiskolázási tevékenységre ösztönzi a régió középiskoláit, valamint ezzel együtt visszajelzéssel is él feléjük a sikeres felvételi eljárás eredményeinek közzétételével.



A Debreceni Egyetem által készített középiskolai rangsor megmutatja, mely iskolákból vette fel a legtöbb hallgatót az intézmény 2023-ban, valamint az is megtalálható benne, hogy mely szakokra, tudományterületekre honnan, melyik középiskolákból felvételiztek sikeresen a legtöbben. Az anyagi támogatást ezek az iskolák kapták meg. Ebben az évben az Ady Endre Gimnázium végzett a rangsor élén.

Példaértékű kezdeményezés

Bartha Elek oktatási rektorhelyettes hangsúlyozta, hogy a rangsor minden eddiginél szorosabbra fűzi a Debreceni Egyetem és a térség középiskolái közötti kapcsolatot.



- Nagyon sikeres a kezdeményezés, mely egyaránt jó az iskoláknak és az egyetemnek is. Példaértékű konstrukció jött létre 2022-ben azzal, hogy az egyetem vezetése és a fenntartó alapítvány úgy döntött, elindítja a tehetséggondozást és a színvonalas képzést segítő programot. Az egyetemi képzés minősége szempontjából fontos, hogy jól felkészített hallgatók érkezzenek hozzánk, mivel az egyetemi oktatásra is hatással van az, hogy a diákok milyen alapot kaptak korábbi tanulmányaik során. Ennek érdekében folyamatosan kapcsolatban vagyunk az iskolákkal, azok fenntartóival. A karok is közös szakmai programok révén dolgoznak együtt a középiskolákkal – tette hozzá a rektorhelyettes.

Borné Lampert Andrea, a Debreceni Egyetem általános kancellárhelyettese szerint a 25 millió forint keretösszegű program sikerét jól mutatja, hogy annak második évében is nagy számú középiskola érdemelte ki a Debreceni Egyetem támogató figyelmét.

- Már második alkalommal ismeri el a DE a kiemelkedő oktatási eredményeket elért középiskolákat. Ezek az intézmények megérdemlik az egyetem segítségét, mindegyikük olyan támogatásban részesül, amit a tehetségfejlesztésre, a tehetséggondozásra és a pályaorientációra fordíthat. Az egyetem minden, oklevéllel elismert iskolával egy évre szóló támogatási szerződést köt – tájékoztatott a kancellárhelyettes.

Kiváló visszajelzés

Pósánné Rácz Annamária, a DE oktatási főigazgatója szerint a beiskolázást ösztönző rendszer kiváló visszajelzés a középiskolák felé, hiszen a rangsor segíthet abban, hogy a jövőben a mostaninál is több középiskolából érkezzenek leendő hallgatók a Debreceni Egyetemre.

- Jogszabályi kötelezettsége az egyetemnek, hogy a felvételi adatok alapján középiskolai rangsort állítson fel. Az intézmény büszke lehet arra, hogy országos szinten évek óta csak mi készítünk átlátható összesítést a térség középiskoláiról, így egyedülálló módon egyértelmű képet kaphatunk a beiskolázás irányáról és hatékonyságáról. A fenntartó alapítványnak és az egyetem vezetésének köszönhetően a rangsorhoz támogató program is illeszkedik. Az elsőéves hallgatók gólyaösztöndíjat kapnak a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményeikért, így anyagi támogatásban részesülhetnek az egyetemi tanulmányaik megkezdéséhez. A rangsor alapján a DE az intézményeket oktatási tevékenységükben segíti, megmutatja nekik azt, hogy a diákok részéről milyen szakterületekre irányul a legnagyobb fókusz a felvételi eljárás során. A kezdeményezésünk akár arra is lehetőséget adhat a jövőben, hogy az Oktatási Hivatal által kezelt országos felvételi adatokon és a mi rendszerünk működésén alapuló, valamennyi felsőoktatási intézmény által használható módszertant dolgozzunk ki – mondta a főigazgató. unideb.hu