Aki szereti és követi a sporteseményeket, tudja, hogy a pénteken hivatalosan is megnyitott a párizsi olimpiai játékokon Kovács Richárd ökölvívó, Helebrandt Máté gyalogló és Fucsovics Márton teniszező, a paralimpián pedig Tarjányi István kerekesszékes vívó képviseli Nyíregyházát.

A tűzoltóparancsnok, a szak­ágvezető, a kórházigazgató és a festőművész is figyelemmel követi a sport legnagyobb ünnepének eseményeit, s érthetően kiemelten szurkolnak nemcsak a hazai, hanem a vármegyei sikerekért is. Abban pedig mindannyian egyetértettek: önmagában az olimpiai részvétel is tiszteletet, megbecsülést érdemel.

– Testnevelés tagozatos középiskolába jártam, a sport mindig nagyon közel állt hozzám, ami a mai napig megmaradt, így természetes, hogy folyamatosan nyomon követem a párizsi olimpia eseményeit – mondta Hegyi Henrik D., aki fiatalon bokszolt, ezért a három magyar ökölvívónak, köztük a nyíregyházi Kovács Richárdnak külön szorít, hogy súlycsoportjukban a lehető legjobb eredményt érjék el.

Az olimpia pozitív hatása

A kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója amikor csak ideje engedi, nézi az olimpiai közvetítéseket, ha pedig autóban ül, akkor rádión hallgatja, mi történik az ötkarikás játékokon.

– Női kézilabdázóink vereséggel kezdtek az olimpiai címvédő és világbajnok franciák ellen, de bízom benne, hogy Brazília ellen már győztesként hagyhatják el a pályát, ahogy azért is szorítok, hogy a magyar sportolók, induljanak akár egyéni, akár csapatsportágban, sikerrel szerepeljenek Párizsban – mondta. Legalább hét aranyérmet vár a magyar küldöttségtől, s összességében 13 éremtől mindenképp többet. Saját szakterületénél maradva az olimpiával kapcsolatban kiemelte egy felmérés eredményét, mely szerint a legnagyobb világverseny pozitív hatással van az egészségtudatosságra. Sokan próbálnak azonosulni a sportolókkal, s látva sikereiket – amihez az egészséges életmód is hozzájárul –, motivációt ad a hétköznapi embereknek is. Hegyi Henrik D. kiemelte az ötkarikás játékok közösségépítő szerepét, hiszen a közösségi összetartó erő is kell a hosszú élethez.