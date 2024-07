Hétfőn három magyar sportoló is indult a női kardozók versenyén a párizsi olimpián. A sorsolás szeszélye úgy hozta, hogy ketten már a nyolcaddöntőben szembe kerültek egymással, ebből Márton Anna jött ki jól, aki legyőzte Pusztai Lizát. A másik ágon Szűcs Luca is nyert, így ő is pástra léphetett a négy közé jutásért, azonban a folytatás már nem sikerült túl fényesre a magyar sportolók számára – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Elmaradt a bravúr

A csapatban kétszeres világbajnok Szűcs Luca úgy végzett a hetedik helyen, hogy két szép győzelem után a negyeddöntőben 15-12-es vereséget szenvedett a hazai közönség biztatását élvező, csapatban olimpiai és kétszeres vb-ezüstérmes Sara Balzertől.

– Nem ijedtem meg, Sara Balzer roppant rutinos vívó, a legkisebb hibát is kihasználja, nem véletlenül vezeti a világranglistát. Fizikailag elfáradtam, örülök annak, hogy negyeddöntős voltam, de azért ezt a vereséget még meg kell emésztenem – mondta el a magyar vívó.

Márton Anna - aki három éve Tokióban negyedik volt - ezúttal nyolcadikként zárt, három sikert követően a negyeddöntőben simán, 15-7-re kikapott a négyszeres egyéni világbajnok ukrán Olga Harlantól.

– Taktikailag az elején fölém nőtt, és ilyen szintű versenyző ellen nehéz visszaszerezni a fonalat. Azt hittem, tudom, mit kell csinálnom a legyőzéséhez, erre mint kiderült, ő tudta, hogy miként lehet engem kizökkenteni, és már esélyem sem volt felzárkózni. Sajnálom, hogy így alakult, úgy éreztem, több van ebben a napban. Mindenképpen szeretnék egy érmet szerezni a csapattal. Ha meg tudjuk csinálni, akkor én nagyon boldog leszek ezen az olimpián – nyilatkozta Márton Anna. A férfiak versenyében a tőröző Dósa Dániel első mérkőzésén, a 32 között hiába vezetett 13-10-re, végül 15-14-re alul maradt az egyiptomi Abdelrahman Husszein Tolbával szemben, és összesítésben 17. lett.