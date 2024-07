Olimpia. Hámori Luca után kedden valamivel 12 után a második magyar is ringbe lépett Párizsban. Kovács Richárd ellenfele a tokiói olimpián bronzérmes Harry Garside volt, aki egyel lentebbi súlycsoportban szerezte három évvel ezelőtt az ötkarikás medált. A fordított alapállású ausztrál versenyző imponáló mérleggel érkezett a párizsi játékokra, legutóbbi tíz mérkőzésén egyaránt diadalmaskodott és a profik között is kipróbálta magát, ahol három mérkőzéséből kettőt kiütéssel nyert meg. Persze Kovácsot sem kellett félteni, Nagy Lajos tanítványának ezt megelőzően 185 amatőr mérkőzés volt a kezében, lábában, fejébe, tehát nem nyeretlen kétévesként lépett a kötelek közé.

Nehezen melegedett bele

Kettejük csatáját egy üzbég és egy mexikói bokszoló mérkőzése előzte meg, amelyet magyar bíró, Szűcs Veronika vezetett.

Az első tiszta találat Garside-é volt, sajnos fejre és testre is szedett be ütéseket Kovács, azonban rövidesen átvette a kezdeményezést, előbb egy jobb, majd egy baj horoggal jelezte, hogy nem kirándulni jött Párizsba. Ezt követően rövid időre a kötélhez szorult Ricsi, de átvészelte a néhány nehéz másodpercet és meggyőző pofonokkal rukkolt ki és egy bal horoggal küldte pihenőre ellenfelét. Három bíró Garside-ot, kettő Kovácsot látta jobbnak az első menetben – valóban kiegyenlített volt a kép.

A második három percben is nagy volt az iram, Garside kezdett agresszívebben, de a folytatásban újra Kovács pillanatai következtek. Élvezetes volt a mérkőzés, nagyon nehéz volt eldönteni, ki a jobb, meggyőzőbb. A bíróknál most Kovács Richárd volt, mind az öt ítész nekiadta a menetet 10–9-cel.

Következett a döntő felvonás, alakult a helyzet, az egyszer még a nyelvét is kiöltő Kovács egyértelműen uralta a szorítót, majd váratlanul, hatalmas pofont kapott Garside-tól.

Folytatás csütörtökön

Nem lankadhatott a figyelem, az ausztrál megérezte a lehetőséget, Kovács fogott, aztán fél perccel a vége előtt remek ütéssel rukkolt ki. Kellett is, ezzel biztosította a diadalát, a harmadik menetet is behúzta minden pontozónál, összességében 5:0, tehát egyhangú pontozással győzött. Ezzel a sikerrel már biztos pontszerzője a magyar csapatnak. Folytatás a csütörtöki negyeddöntőben.

– A mérkőzés elején enerváltnak éreztem magamat, pedig jól sikerült a bemelegítésem, lassan melegedtem bele, erre rá is ment az első harmad. Fokozatosan oldódtam és sikerült ráerőltetnem a saját bokszomat, amelynek nem bírta a tempóját. Nagy kő esett le a szívemről, de megyek tovább, mert a kisfiamnak érmet ígértem – mondta Kovács Richárd a mérkőzés után.