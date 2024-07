Noha még senki nem szállt ringbe, egy nappal a megnyitó előtt, csütörtök este megtartották az ökölvívók egyik legfontosabb eseményét, a sorsolást.

Az NYVSC-Big Boxing Club bunyósa, Kovács Richárd a 63,5 kilogrammos súlycsoportban 19 riválissal együtt arról álmodik, hogy érmet szerezzen a francia fővárosban. A lebonyolítás szerint nem mindenkinek kell az első fordulóban bokszolnia, ezért volt hatalmas jelentősége annak, hogy a máriapócsi sportoló kap-e ellenfelet.

A sorsolás úgy hozta, hogy Ricsinek a második körben kell kezdenie, vagyis, ha két meccset megnyer, biztosan érmet szerez!

Nagy Lajos tanítványa a legutóbbi, tokiói olimpián bronzérmes, ausztrál Harry Garside ellen léphet ringbe a legjobb tizenhat között.

– Az ausztrál sráccal kezdek, aki állt már olimpiai dobogón, ami az én álmom is – idézi Kovács Richárdot a Magyar Ökölvívó Szakszövetség. – Lehetett volna jobb és rosszabb is a sorsolás, ezt a feladatot kell most megoldani! Bizakodva vágok neki a tornának!