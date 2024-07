London, Rio de Janeiro, Tokió és Párizs. Ezek az egymást követő négy olimpia helyszínei, ám nemcsak az a közös a városokban, hogy megrendezték (rendezik) az ötkarikás játékokat, hanem az is, hogy Helebrandt Máté mindegyiken részt vehet!

A Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglója augusztus 1-jén 7 óra 30 perckor a negyedik olimpiáján áll rajthoz.

– Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy Máté negyedik alkalommal is kiharcolta a kvalifikációt – fogalmazott Kőhalmi Richárd, az NYSC ügyvezetője a pénteki sajtótájékoztatón. – Talán elmondhatjuk, hogy most volt a legnehezebb útja az olimpiáig, de sportemberi nagyságát mutatja, hogy hatalmas munkával ezúttal is kiharcolta az indulást. Elvárásokat nem akarok állítani, de biztos vagyok benne, mindent meg fog tenni azért, hogy minél előkelőbb helyen gyalogoljon be a célba. Mi már most nagyon büszkék vagyunk Mátéra, és bízom benne, hogy nem utoljára indul olimpián.

A 35 éves sportoló nyugodtan várja a párizsi versenyt, úgy gondolja, hogy az utolsó este törhet rá enyhe izgalom, de akkor sem izgulni fog, csak izgatottan várja majd a rajtot. Elmondása szerint az elmúlt három olimpián tapasztalt annyit, hogy fejben megoldja a helyzetet. Éppen ez lehet az erőssége a versenyen is.

– Valóban nehéz volt megszerezni a kvalifikációt – ismerte el Máté. – Év elején nem gondoltuk, hogy ennyire nehéz lesz, aztán sokat változott a helyzet. Sokaknak köszönhető, hogy sikerült kvalifikációt érő pozícióban maradnom a világranglistán. Csak egy példát mondok, hogy milyen apróságokon múlhat a siker. Júniusban Európa-bajnokságon szerepeltem Rómában, szombaton versenyeztem, vasárnap jöttem haza. Két héttel később rendezték a Honvéd-kupát, amin tudtuk, hogy országos csúcsot kell elérnem a helyezésem megőrzéséhez, különben nem indulhatok az olimpián. A verseny és a hazaút sokat kivett belőlem. Ezt említettem Kőhalmi Richárdnak, emiatt csak nekem kinyitották a Continental Arénát, bemehettem a jégkádat használni, ami nagyban segítette a regenerációmat. Ezt követően sikerült biztosítanom az olimpiai részvételemet.