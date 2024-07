Kihagyott helyzetekkel indult a találkozó, majd a hollandok büntetőből szereztek vezetést. Előnyüket egy gyorsan végigvitt támadással és egy jól kijátszott emberelőnnyel növelték háromgólosra, érkezett is a magyar időkérés. Három perc volt hátra az első negyedből, amikor Leimeter Dóra fórból szépített a párizsi játékok első magyar találatával. Az első játékrész nem a kapusteljesítményekről szólt, a hollandok gyorsan visszaállították a háromgólos különbséget, Szilágyi Dorottya egy újabb emberelőny kihasználásával 2-4-re módosította az állást.

A második negyedben támadásban mindkét csapat sokat hibázott, igaz, védőmunkában kiválóan teljesítettek. Közel hat percet kellett várni a játékrész első találatára, ekkora az olimpiai újonc Faragó Kamilla kapásból gyönyörűen pattintott a felső léc alá. A fiatal játékos rögtön egy szép labdaszerzéssel is jelentkezett, az ellentámadásból lövését azonban védte a hollandok kapusa.

A rivális növelhette volna előnyét a szünet előtt, de Maarthe Keuning teljesen tiszta helyzetben még a kaput sem találta el.

Kurucz-Gurisatti Gréta (j) és a holland Simone van de Kraats a női vízilabda csoportmérkőzés A csoportjában, a Hollandia-Magyarország mérkőzésen

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Kihagyott magyar fórral indult a harmadik felvonás, de nem kellett sokat várni az egyenlítésre, Vályi Vanda úszott meg, majd emberrel a nyakán passzírozta a labdát a hálóba (4-4). A hollandok több mint egy negyeden át tartó gólcsendjét Simone van de Kraats törte meg emberelőnyből. A magyarok két hátrányt is sikeresen kivédekeztek, aztán elöl Gurisatti Gréta értékesítette a fórt, újból kiegyenlítve ezzel. Egy kontra ítélet után ismét előnybe kerültek a hollandok, a Parkes Rebecca által kiharcolt fórt azonban Vályi egy remek labdajáratás után értékesítette.

A záró nyolc percre így döntetlennel fordultak rá a csapatok, az első magyar emberelőny kimaradt, a hollandok viszont egyetlen másodperc alatt belőtték a sajátjukat. A második magyar támadás végén a felső lécen csattant a labda, a túloldalon a hollandok a támadóidő vége előtt tessék-lássék módon centerbe adták a labdát, Vivian Sevenich pedig három emberrel a nyakán a hálóba csavart.

Vályi a harmadik találatával gyorsan visszahozta a meccsbe a magyarokat, majd Szilágyi bombázott Laura Aarts „szeme közé” (8-8). A magyar emberelőnyt megelőzően Mihók Attila időt kért, Keszthelyi lövését azonban a kapuban álló három holland közös erővel blokkolta. A túloldalon a hollandok is fórt kaptak, az ő kapitányuk is azonnal időt kért, de a védekezés Magyari Alda vezetésével itt is tökéletes volt.