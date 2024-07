London, Rió és Tokió után Párizs következik Helebrandt Máté számára. A nyíregyházi atléta a húsz kilométeres gyalogló versenyszámban áll rajthoz az olimpián. Jó formában van, így bizakodva várja a versenyt.

– Egy kéthetes olaszországi magaslati edzőtáborral zártam a felkészülést, melyhez az 1816 méter magasan fekvő Livigno tökéletes helyszínt biztosított – mondta el az elutazást megelőzően a Nyíregyházi Televízió kamerája előtt az atléta. – Nagyon jó munkát tudtunk végezni, hiszen a vérkeringésnek és a vérnek is nagyon jót tesz ez a tengerszint feletti magasság, bízom benne, hogy csütörtökön ez majd az eredményemen is meglátszódik.

Mint ismert, a szabályok megváltoztatásával Párizsban húsz kilométeren állnak rajthoz a gyaloglók.

Nem volt könnyű kvalifikálni

– Mondjuk úgy, hogy ennek a negyedik olimpiámnak örülök a legjobban a négy közül, mivel ezért volt a legkeményebb megküzdeni – folytatta a sportoló. – Tapasztalatból mondom, hogy olyan erős a konkurencia, hogy már a kvótaszerzés is felér egy győzelemmel. Nem titok, hogy az első három olimpiámra ehhez képest sokkal könnyebb volt kvalifikálnom. Persze ebben az is közrejátszott, hogy a két versenyszámból most már csak a húsz kilométer maradt. Ezzel a mezőny szűkült, pláne úgy, hogy a korábban megszokott hatvan fős indulói létszám helyett idén már csak a világranglista első negyvennyolc helyezettje állhat rajthoz.

Egy kicsit jobban érthetően ez azt jelenti, hogy a húsz- valamint az ötven kilométeres távok körülbelül 120 versenyzője közül csak szűk ötven gyalogló harcolhatta ki a részvételi jogot.

– Kemény volt ez az év, június végén még a Honvéd Kupán is rajthoz kellett állnom, sőt országos csúcsot kellett gyalogolnom ahhoz, hogy az álmaim életben maradjanak, de szerencsére ez sikerült, közel ötven másodperccel megjavítottam a saját rekordomat.

A húsz kilométeres táv „sportnyelven szólva” a gyorsgyaloglóknak kedvez, hiszen időben ez egy körülbelül egy óra húsz perces igénybevétel, ez pedig edzéselméletileg is egy teljesen más felkészülést igényel.