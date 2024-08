Az FTC világbajnoki címvédője esélyeshez méltó teljesítménnyel kezdte a szombati versenynapot a Mars-mező Arénában, ahol előbb a kirgiz Ernazar Akmatalijevet technikai tussal, majd az azeriek tokiói ezüstérmesét, a háromszoros világbajnok Haji Aliyevet 10–3-as pontozással verte rendkívül magabiztosan.

Arra nem lehetett számítani, hogy esti elődöntője hasonlóan simán alakul, ugyanis a 2022-ben vb-győztes iráni Rahman Musza Amuzadhalili várt rá, akitől két éve simán, 6–0-ra kikapott a világbajnokságon, egy évvel később viszont a vb-elődöntőben visszavágott neki és meccs utolsó másodperceiben bemutatott bravúros billentéssel nyert 6–5-re.

Az iráni Muszukajevhez hasonlóan könnyedén jutott az elődöntőbe, ahol aztán meglepetésre a kabardföldi származású magyar szabadfogású sem tudta megnehezíteni a dolgát.

Tavaly az iráni valósággal nekirontott Muszukajevnek a meccs elején és Amuzadhalili ezúttal is nagyon harciasan kezdett. Kissé túl harciasan is és tíz másodperc után belekapott Muszukajev szemébe. A folytatásban is paprikás maradt a hangulat, mindkét fél sokat reklamált és közel egy perc telt el, mire igazi birkózójelentek játszódtak le a szőnyegen. Ekkor az iráni egy gyors lábratámadással két pontért kivitte a szőnyegről ellenfelét (0-2), pár másodperccel később pedig ismét egy ellenállhatatlan akciót indított és zónán kívülre tette riválisát (0–4).

Muszukajev Iszmail (pirosban) és az iráni Rahman Musza Amuzadhalili a férfi szabadfogású birkózók 65 kilogrammos súlycsoportjának elõdöntõjében a 2024-es párizsi nyári olimpián a párizsi Mars-mezŐ Arénában 2024. augusztus 10-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Muszukajev helyzete ekkor nehéznek tűnt, de még nem kilátástalannak, félperccel később azonban megpecsételődött a sorsa, amikor Amuzadhalili egy összekapaszkodásból négy pontért gyönyörűen eldobta (0–8).

Az iráni sokkal energikusabb volt és erősebbnek tűnt riválisánál, aki ekkorra már láthatóan nem hitt abban, hogy fordíthat, ezt pedig ellenfele kihasználta és két kiléptetéssel lezárta az egyoldalú mérkőzést, mely 10–0-ás technikai tussal ért véget.

Bánkuti Zsolt: holnap tiszta fejjel kell szőnyegre lépnie

Iszmail harmadszor birkózott vele és most harmadik féleképpen állt ki ellene az iráni, aki egyértelműen meglepte

– nyilatkozta az MTI-nek Bánkuti Zsolt szabadfogású kapitány.

Arra készültünk, hogy úgy mint tavaly, folyamatos nyomás jön majd az iránitól, a zónában birkózik, onnan elvezeti és bemegy neki lábra. Ehhez képest az elején nem volt semmi, csak egy kis kakaskodás, utána meg messziről beugrált, Iszmail pedig nem tudta ezt hova rakni. Sajnos az ellenfél annyira dominált és hengerelt az elejétől fogva, hogy erre nem tudott reagálni.

Bánkuti Zsolt azt is elmondta, hogy Muszukajev láthatóan rosszul éli meg a sima vereséget, mert egyértelműen azért érkezett Párizsba, hogy bajnok legyen, mégis muszáj lesz ezen a kudarcon túllépnie.

Nyilván rágódni fog ezen, de ezt most törölni kell, mert holnap tiszta fejjel kell szőnyegre lépnie és meg kell szereznie a bronzérmet

– mondta a szakember.