Szaúd-Arábiában, Vietnamban és Szingapúrban is megjelent a tüdőgyulladást okozó új koronavírus a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhan után, és az utóbbival szomszédos Huangkangban és Ocsouban, illetve Csibi kisvárosban is közlekedési zárlatot vezettek be csütörtökön.