Az országos tisztifőorvos arról is beszámolt, hogy a járvány kezdete óta 792 485 PCR-mintavétel történt, ezt kiegészítik gyorstesztekkel is, mert mára a vírust kimutató gyorstesztek is rendelkezésre állnak. Ezekkel sokkal hamarabb juthatnak eredményhez. Hozzátette, a vizsgálatok továbbra is WHO ajánlása alapján történik.