A kormány október végén döntött arról, hogy az állami szférában alkalmazottaknál elvárt a védőoltás felvétele. Most azt is előírta, hogy a Miniszterelnöki Kormányirodán, a Miniszterelnöki Kabinetirodán és a Miniszterelnökségen foglalkoztatottak számára a megerősítő harmadik oltás felvétele is elvárt. A többi minisztériumban a miniszter rendelheti el az emlékeztető oltás felvételét. Emellett a kormány fenntartja ajánlását minden 18 évnél idősebb és 4 hónapnál régebben oltott számára, hogy vegye fel a megerősítő oltást is.