AA főpolgármester a korábbi hazudozásai után most újabb valótlanságokkal reagál a tényekre. De már az ügy kezdete is beszédes: először lehazugozta az Index.hu-t, amiért megírták, hogy el akarja adni a Városházát. Úgy csinált, mintha erről most hallott, olvasott volna erről először. Majd végül kénytelen volt beismerni, hogy valóban volt ilyen terv. Karácsony hazudott Ganspergerről, hazudott Bajnai szerepéről, és most egy rágalomhalmaz mögé menekül.