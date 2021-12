„Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Tehát tudjuk azt, hogy az előző kormány éppen abba bukott bele részben, hogy megszüntette mondjuk a 13. havi nyugdíjat” – fejtette ki Márki-Zay Péter a Greenpeace Magyarország által szervezett online kerekasztal-beszélgetés során, amelyen Dobrev Klárával, a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjével vett részt, és amelyre a Magyar Nemzet hívta fel a figyelmet.

A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje több fronton intézett támadást, hiszen korábban a rezsicsökkentésről nyilatkozott úgy, hogy ahelyett „kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni”. Miután egy nyilvánosságra került videófelvételen trágyával etetett gombákhoz hasonlította Márki-Zay Péter azokat, akik támogatják a kormány rezsicsökkentését, majd ostoba Fidesz-szavazókról beszélt, és a 13 havi nyugdíjjal kapcsolatban fogalmazott meg éles kritikát.

A Dobrev Klárával közös beszélgetésen Márki-Zay Péter veszélyes intézkedésnek nevezte a 13. havi nyugdíjat, mint mondta, „a rezsicsökkentés kivezetéséről se beszélünk, hiszen ha egyszer megadta ezt az Orbán-kormány valakinek, akkor ebből nagyon nehéz kimászni. De ennek iszonyatosan tovagyűrűző káros hatása van a környezetvédelemre is. Az igazságosság szempontjából is”. A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje szerint tehát nem igazságos, sőt veszélyes a 13. havi nyugdíj bevezetése.

Ezzel a kijelentésével Márki-Zay Péter nyugdíjasok millióitól vitatja el a támogatást.

Az utóbbi időben számos videó és hangfelvétel látott napvilágot a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjéről, aki ráadásul a szavaira érkező kritikákra általában szintén támadással reagál. Márki-Zay a rezsicsökkentést bíráló szavaira érkezett kritikák kapcsán például azt mondta: „ez csak az aberrált fideszesek fantáziaszüleménye, hogy kevesebbszer fürödjenek, meg nagycsalád menjen kisautóba. Ilyen ostobaságokat csak az aberrált fideszesek találtak ki” – fogalmazott.

„Ha irányít a karmester, megyünk, ha nem, akkor is. Aki ezek után a Jobbikot támadja, az Orbán hatalmon maradását segíti” – fogalmazott a Jobbik-elnök közösségi oldalán. Jakab Péter arról ír, „mi, jobbikosok érkeztünk a legtávolabbról az egységes ellenzékbe”. Elmondása szerint amikor a Jobbik elnökévé választották, még az ÁSZ-büntetést fizették, és „a pártot meg kellett tisztítani azoktól, akik ma is együttműködnek a Fidesszel”. Jakab Péter bejegyzése Márki-Zay szavaira reagál, aki a napokban, a Szabad Európának adott interjújában – ahol ellenzéken belüli árulókról és miniszterelnökjelölt-cseréről beszélt – a Jobbikot kritizálta az ellenzéki kampányfinanszírozást illetően. „Évente 2,7 milliárdja van a Jobbiknak. De ebbe a konkrét kampányba alig szállt be. Egyelőre százmilliót sem tud beletenni a kampányba, vagy nem akar” – fogalmazott Márki-Zay.

Borítóképünkön Márki-Zay Péter, az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltje, fotó: MTI/Szigetváry Zsolt