Nem idegen Márki-Zay Pétertől, hogy másokat sérteget, azonban külön szomorú, hogy most egy újságíróval teszi ezt

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Hollik István a Veszprémy László Bernát holokausztkutatót ért támadásokról. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a helyzet nagyon egyszerű, mivel már több példa is bizonyítja, hogy a baloldal nem tisztázta a viszonyát az antiszemitizmussal.

Gyöngyösi Márton, a baloldallal szövetkezett Jobbik európai parlamenti képviselője még 2012-ben arról beszélt: listázni kell, hogy a magyar Országgyűlésben és a kormányban hány zsidó képviselő található, évekkel később pedig Karácsony Gergely azt mondta, hogy zsidókat listázni nem nácizmus. Most pedig Márki-Zay Péter arról beszél, hogy „a Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés” – rögzítette a kormánypárti politikus. Hollik szerint ezután kétséges, hogy a baloldal elkötelezett-e az antiszemitizmus elleni harcban.

A Times of Israel című, angol nyelvű izraeli online lap törölte Veszprémy László Bernát cikkét, amelyben a szerző arra mutatott rá, hogy Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt a zsidóságot lejárató posztokat közöl folyamatosan. A december 23-án megjelent cikk címe „Legyőzze-e egy homofób és antiszemita politikus Orbán Viktor magyar miniszterelnököt?” volt, amelyben a szerző felsorolta, hány antiszemita politikussal fotózkodott és dolgozott már együtt Márki-Zay Péter. A történtekre a baloldal miniszterelnök-jelöltje most úgy reagált, hogy „Egy nyilvánvalóan fideszes hazudozó megpróbált antiszemitának beállítani egy izraeli újságban”. Veszprémy László Bernát a Magyar Nemzetnek elmondta: nem kapott további értesítést a Times of Israeltől, hogy miért törölték az írását, ami korábban az előzetes elfogadási folyamaton átesett.

Elfogadhatatlan a fenyegetés

"A blogbejegyzésben száraz tények szerepeltek arról, hogy kik mellett állt ki Márki-Zay Péter és kik biztosították támogatásukról a baloldal miniszterelnök-jelöltjét" – közölte a Magyar Nemzettel Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) titkára. A Mazsihisz és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) által alapított szervezet tisztségviselője hozzátette: Veszprémy László Bernát cikkében semmi nem utalt minősítésre vagy olyanra, ami a jóérzést vagy az általánosan elfogadott kommunikáció szabályait sértette volna. "Tényszerű, önálló írás született, amit vélhetően azért közölt a Times of Israel, mert az megegyezik a lap értékrendjével" – húzta alá Szalai. Szerinte arról, hogy miért törölték a cikket, a Times of Israelt kell megkérdezni. Továbbá kiemelte, hogy mindenki, akit vélt vagy valós zsidósága miatt támadnak, számíthat a segítségükre.

Ha érkezik bejelentés az ügyben, akkor kivizsgáljuk a történteket

– közölte a lappal Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke. Hozzátette: súlyosan jogsértő már az is, ha valaki nem mondhatja el a véleményét, azonban nekik nem ezzel van dolguk, hanem a személyes adatok védelmével. "A lakcím, a telefonszám vagy az e-mail-cím nyilvánosságra hozatala a jogot és a magánszférát is sérti" – hangsúlyozta a NAIH elnöke. "Jogszabályi rendelkezések védik a magánszférát, amelyek közül a lakcím különösen érzékeny személyes adatnak számít, így annak nyilvánosságra kerülése még súlyosabbnak számít" – hívta fel a figyelmet Péterfalvi Attila, utalva arra, hogy az újságíró lakcímét is nyilvánosságra hozták. A lap kereste a Magyar Zsidó Hitközséget (Mazsihisz) is, hogy mit gondolnak a Veszprémyt ért támadásokról, azonban lapzártáig nem érkezett válasz.

A baloldal hallgat

Sem a 444.hu, sem a 24.hu, de az Azonnali.hu és a Mérce.hu sem reagált érdemben Márki-Zay Péter vasárnap esti zsidózására, valamint a Veszprémy László Bernátot ért támadásokra. Ötven óra hallgatás után végül a Hvg.hu „Márki-Zay Péter benzineskannával indul tüzet oltani: vajon direkt csinálja?” címmel cikket jelentetett meg a témában. Ahogy azt a Magyar Nemzet megírta: az antiszemitizmus vádjával már korábban is illetett baloldali miniszterelnök-jelölt vasárnap esti videóbejelentkezésében tett arra utaló megjegyzést, hogy számontartja, hány zsidó származású személy van a Fideszben.

A magát folyamatosan elfogulatlannak, függetlennek és objektívnek hirdető balliberális média figyelemre méltó módon említés szintjén sem foglalkozott Márki-Zay Péter botrányos kijelentésével.

Újabb antiszemita lebukás

Márki-Zay Péter Facebook-videójában a jobbikosokkal való fotózkodásról azt mondta: a Jobbik múltja mindenki előtt ismert, de ők szeretnék a múltat maguk mögött hagyni, és szeretnének a Jobbikkal egy gyűlöletkampányoktól mentes országot építeni. A menórás képért elnézést kért, mint mondta, április óta mások szerkesztik a Facebook-oldalát, ezért kerülhetett ki így ez a „félreérthető” fotó. Azóta a baloldali összefogás újabb jobbikos tagjáról derült ki, hogy továbbra sem áll tőle távol az antiszemitizmus. A Drót.info portál vette észre, hogy Herold János – aki a 2019-es önkormányzati választásokon induló keszthelyi Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (Kéve) tagja és alelnöke, s régóta aktív a Jobbik színeiben, 2021 áprilisa óta pedig a párt helyi elnöke is – közösségi oldalát áttekintve minősíthetetlen hangnemű, néhol már idézhetetlen bejegyzésekkel lehet találkozni. Jakab Péter pártjának helyi elnöke például egy posztjában a Fideszt „Zsidesznek” nevezi, és azt állítja, hogy „a Fidesz vezetői mindig is zsidók voltak”. Emellett Herold egyes fideszes politikusok neve mellé Dávid-csillagokat is elhelyezett, csakúgy, mint Horn Gyula neve mellé. Mindemellett Hornt „zsidó gyilkosnak” nevezte, és kifogásolta, hogy a „Fidesz mélyen tisztelgett emléke előtt, állami temetést rendezett” neki.

Borítókép: Márki-Zay Péter polgármester a hódmezővásárhelyi közgyűlés ülésén 2018. május 29-én.