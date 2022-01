Márki-Zay Pétert nyilatkozni nem engedő sajtófőnöke nem más, mint Péterfi Judit, aki néhány napja igazolt el az ATV-től. A baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint Péterfivel már négy éve ismerik egymást; akkor a 2018-as kampányban videót forgattak róla Hódmezővásárhelyen, ezért pedig Márki-Zay azóta is „nagyon hálás” neki.

Péterfi Judit ezzel már a második korábbi ATV-s, aki Márki-Zay csapatába igazolt.

Simon András, a Csatt és A nap híre című műsorok vezetője december elején jelentette be, hogy a miniszterelnök-jelölt stábjához csatlakozik, tanácsadóként. Érdekesség, hogy az ATV-n ő vezette az ellenzéki miniszterelnök-jelölti vitát, amelyen többek között azt a Márki-Zay Pétert is kérdezte, akinek a kampányát most segíti.

Ám nem ők az első médiaszemélyiségek akik először magukat függetlennek nevezik, majd nyíltan, páros lábbal állnak bele a baloldal kampányába.

Az RTL Klub Valóvilág című műsorában hírnevet szerző youtuber, Osváth Zsolt nemrégiben egy teljes videót szentelt annak, hogy a jobboldali médiát szapulja, figyelve arra, hogy saját függetlensége és pártatlansága látszatát fenntartsa. A videóban kihangsúlyozta, hogy a baloldali szubjektív és elfogult újságírás ugyanígy felháborítja. Később persze csak baloldali politikusokat hívott meg a beszélgetőműsorába, segítette az előválasztási kampányt, majd a szivárványkoalíció botrányosra sikeredett október 23-i pártrendezvényét is ő vezette.

Vannak olyan baloldali exújságírók is, akik ma már nem csak a hátsó sorból tolják a baloldal szekerét – nyílt politikai pályára léptek.

Ezen a ponton említhetjük Pikó Andrást, Józsefváros jelenlegi, csak névleg független polgármesterét, aki korábban a 168 Óra rovatvezetője és a Klubrádió műsorvezetője is volt. Vagy Jámbor Andrást, aki a Mérce főszerkesztői székéből felállva 2022-ben már Budapesti 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében indul a baloldal színeiben. De Kálmán Olga is hasonló utat járt be.

A médiaszemélyiség– az ATV-n, majd az akkor még baloldali Hír TV-n – éveken át ámította a nézőket azzal, hogy ő csak kíváncsi, bár mindig csak a baloldali narratíva szerint kérdezett. A baloldal 2018-as választási bukását követően hullt le a lepel a magát „függetlenobjektívnek” nevező újságíróról. Gyurcsány Ferenc akkor főpolgármester-jelöltnek indította Kálmán Olgát a DK színeiben, ám végül elbukott Karácsony Gergellyel szemben. Így végül Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes főtanácsadója lett. A Demokratikus Koalíció 2020. március 1-jén tartott tisztújító kongresszusán pedig már a párt egyik elnökségi tagjává választották Kálmán Olgát.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és Kálmán Olga (Fotó: Soós Lajos)