A kormány 3,5 milliárd forinttal támogatja a gödöllői premontrei apátság építését, és összesen 23 milliárd forinttal a rend országos intézményeinek megújítását - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Gödöllőn.

Gulyás Gergely az apátság alapkőletételi ünnepségén arról beszélt, hogy a premontrei rend magyarországi megtelepedése óta részese és komoly szereplője volt az ország történelmének.

"Ahol templomot építenek, ott hisznek Istenben és hisznek abban, hogy minden ember életének különleges értéke van. Ahol templomot építenek, ott közösség is épül" - fűzte hozzá a miniszter.

A premontreieknek nem csak a múltjuk tiszteletreméltó, hanem a jelenük is - mondta Gulyás Gergely. Egyfajta kovászként működve a tizenhárom szerzetes és a hat apáca a helyi közösségek számára fontos és meghatározó iskolákat tart fenn az ország több pontján - emelte ki.

Kitért arra is, hogy a gazdaság újra fejlődési pályára állt, ezért jut eddig nem látott mennyiségű támogatás a családoknak, ezért tud a kormány nagyságrendekkel többet költeni egészségügyre, rendvédelemre, honvédelemre, nemzeti örökségünk megőrzésére és kultúránk gyarapítására is. Hozzátette: minden értékteremtő közösség számíthat a magyar kormányra, így az egyházaink is. Fontos, hogy az egyházak rendelkezzenek azokkal az eszközökkel, amelyek sikeres küldetésük beteljesítéséhez elengedhetetlenek - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.