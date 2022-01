Volt, amikor felelőtlen lépésnek nevezte a 13. havi nyugdíj visszaadását, máskor „veszélyesnek" minősítette – írja az Origo.

A 13. havi nyugdíjat 2009-ben vette el Gyurcsány javaslatára a Bajnai-kormány, ezért viszont Márki-Zay többször megdicsérte Bajnai Gordont. Szó szerint ezt mondta: „a fenntarthatatlan helyzetet a Bajnai-kormány kezelte, megszüntette a 13. havi nyugdíjat, elkezdte az államháztartást rendbe tenni, megszorító intézkedéseket vezettek be. [...] Közgazdászként teljesen helyénvalónak tartottam azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bajnai-kormány bevezetett, hiszen azokat mindenképpen végre kellett hajtani". Tehát összességében véve a magyar lakosságra nézve rendkívül negatív megszorításokat is helyeselte. Márki-Zay arról is beszélt, hogy a durva megszorítások periódusa, a „2009 és 2010 közötti egy év sok szempontból a legeredményesebb időszak volt Magyarországon". Márki-Zay már számos alkalommal is elmélkedett azon az elmúlt hónapokban, hogy szerinte az idős emberek inkább a Fideszre szavaznak, de a járvány őket megtizedeli, és ez a baloldalnak jó. Egy olasz baloldali lapnak beszélt erről először, majd újévi "köszöntőjében" arról beszélt: nem érti, hogy „mitől lett volna több szavazója a Fidesznek most, mint volt 2018-ban", mivel az időseket megtizedelte a Covid. Márki-Zay idősellenes kijelentéseit a Fidesztől az Idősek Tanácsán át a baloldali Amerikai Népszaváig sokan elítélték, de a hódmezővásárhelyi politikust miniszterelnök-jelöltként indító Gyurcsány Ferenc például nem ítélte el.









Márki-Zay Péter szerint veszélyes intézkedés a 13. havi nyugdíj Orbán-kormány általi visszaadása





A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter még októberben Gyurcsánynéval beszélgetett egy online fórumon.

Itt Márki-Zay a Magyar Nemzet beszámolója szerint[1] úgy fogalmazott: „Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Tehát tudjuk azt, hogy az előző kormány éppen abba bukott bele részben, hogy megszüntette, mondjuk, a 13. havi nyugdíjat." A beszélgetésen Márki-Zay Péter veszélyes intézkedésnek nevezte a 13. havi nyugdíjat, mint mondta, „a rezsicsökkentés kivezetéséről se beszélünk, hiszen ha egyszer megadta ezt az Orbán-kormány valakinek, akkor ebből nagyon nehéz kimászni. De ennek iszonyatosan tovagyűrűző káros hatása van a környezetvédelemre is. Az igazságosság szempontjából is."

A BALOLDALI JELÖLT SZERINT TEHÁT NEM IGAZSÁGOS, SŐT VESZÉLYES A 13. HAVI NYUGDÍJ BEVEZETÉSE – írta a Magyar Nemzet.

A Mediaworks Hírcentruma szerint Márki-Zay ezen beszéde arra utal, hogy hatalomra kerülése esetén a baloldali politikus elvenné az Orbán-kormány által visszavezetett 13. havi nyugdíjat. [2]





Márki-Zay a 13. havi nyugdíjat elvevő Bajnait dicsérte





A baloldali miniszterelnök-jelölt már számos alkalommal dicsérte a Gyurcsány-Bajnai-kormányzatot az általuk bevezetett megszorító intézkedések miatt, különös tekintettel a 13. havi nyugdíj elvételére.





Márki-Zay először 2019-ben az azóta Gyurcsány Ferenc pártjában, a DK-ban politizáló Kálmán Olgának azt mondta: „Átadták a terepet az egyébként nagyon tehetséges Bajnai Gordonnak, egy kisebbségi kormánynak, hogy hozza helyre, amit ők elrontottak. [...] A fenntarthatatlan helyzetet a Bajnai-kormány kezelte, megszüntette a 13. havi nyugdíjat, elkezdte az államháztartást rendbe tenni, megszorító intézkedéseket vezettek be. [...] Közgazdászként teljesen helyénvalónak tartottam azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bajnai-kormány bevezetett, hiszen azokat mindenképpen végre kellett hajtani".

TEHÁT A BALOLDAL MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE „HELYÉNVALÓNAK" NEVEZTE A MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEKET, IDE ÉRTVE A 13. HAVI NYUGDÍJ ELVÉTELÉT, AMIT SZERINTE „MINDENKÉPP VÉGRE KELLETT HAJTANI".

Márki-Zay máskor, Bajnai Gordonról beszélve megjegyezte azt is: a 2009 és 2010 közötti egy év sok szempontból a legeredményesebb időszak volt Magyarországon. Ekkor, ebben az egy évben hajtotta végre a szocialista kormány – kisebbségben, Bajnai Gordon vezetésével – a rendszerváltozás óta eltelt időszak legbrutálisabb megszorítását. Ahogy már fentebb megírtuk, ekkor szüntették meg (Gyurcsány előzetes javaslatára) a 13. havi nyugdíjat is.





MÁRKI-ZAY TEHÁT A MAGYAR LAKOSSÁG SZÁMÁRA FÁJÓ, BRUTÁLIS MEGSZORÍTÁSOKKAL JÁRÓ IDŐSZAKOT A „LEGEREDMÉNYESEBBNEK" MINŐSÍTETTE...





Halálkampányt folytat Márki-Zay Péter





Márki-Zay már számos alkalommal elmélkedett azon az elmúlt hónapokban, hogy szerinte az idős emberek inkább a Fideszre szavaznak, de a járvány őket megtizedeli, és ez a baloldalnak jó. Mindezt 2021. november 7-én az olasz La Repubblicának is elmondta[3] – derül ki[4] a Mandiner szemléjéből.





Akkor a baloldali lap interjút készített Márki-Zay Péterrel. Ebben az akkor Gyurcsány Ferenc által frissen kiválasztott jelölt elsősorban arról beszélt, hogyan nyerné meg a 2022-es választást. Az interjú egy pontján Márki-Zay Péter a következőket mondta, hogy a kormánypártok most 48 százalékon állnak, de egyre csökkennek. Rájuk az idősebb generáció szavaz, amelyet megtizedelt a Covid.

2022. január elsején, az újévi "köszöntőjére" időzítve Márki-Zay azt mondta: nem érti, hogy „mitől lett volna több szavazója a Fidesznek most, mint volt 2018-ban". A közvélemény-kutatásoknak teljesen ellentmondó, sajátos nézőpontját pedig a következőképpen indokolta:

A Covid miatt is megtizedelt időskorú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre, állította tehát a baloldali jelölt.





MÁRKI-ZAY PÉTER TEHÁT HALÁLKAMPÁNYBA KEZDETT, ÍZLÉSTELENÜL TÁMADVA AZ IDŐS EMBEREKET.





A baloldal miniszterelnök-jelöltje a vidéki emberek után MOST ÉPPEN A FIDESZ IDŐSKORÚ SZAVAZÓIBAN TALÁLTA MEG AZT A TÁRSADALMI CSOPORTOT, AMELYET ELLENSÉGKÉPGYÁRTÁSRA HASZNÁLHAT FEL.





Ifj. Lomnici Zoltán az Origónak: A baloldali média idősellenes kampányai miatt is a baloldali pártoknál elfogadott lett az idősgyűlölet





Márki-Zay Péter idősellenes kijelentéseire az Origo megkeresésére reagált ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője. Az alkotmányjogász véleménye alapján: Márki-Zay is tagja lett a gerontofób baloldali kórusnak. [5]





Álláspontját ifj. Lomnici Zoltán a következőképpen indokolta: a hagyományos, konzervatív értékrendhez, a tradíciókhoz, saját vallásukhoz és a modern, felgyorsult globalizáció kulturális vonzásában hazájukhoz, szűkebb pátriájukhoz kitartóan ragaszkodó IDŐSEBB HONFITÁRSAINK – ÉPP A RÉSZVÉTEL ÉS POLITIKAI „LÉLEKJELENLÉTÜK" OKÁN – MÁR RÉGÓTA NAGY DARAB SZÁLKÁT JELENTENEK A BALOLDAL SZEMÉBEN.

Ifj. Lomnici Zoltán azt mondta, hogy A HAZAI BALOLDALI SAJTÓ IDŐSELLENESSÉGE PÉLDÁUL AZ UTÓBBI ÉVEKBEN EDDIG SOHA NEM TAPASZTALT MÉRETEKET ÖLTÖTT. Erről tanúskodnak a radikális baloldali, anarchista szellemű 444.hu nevű portál egyes cikkei is.





A Századvég szakértője a Soros-blog említése mellett arról is beszélt, hogy EZ AZ IDŐSEKKEL SZEMBENI ERŐS ELLENSZENV AZÓTA MÁR ELFOGADOTT GYAKORLATTÁ VÁLT A BALOLDALI PÁRTOKNÁL IS, GONDOLJUNK CSAK ITT PÉLDÁUL A JOBBIKOS KIROHANÁSOKRA A „SZÁJUKON SZENNYVÍZ FOLYIK...", ILLETVE „CSIRKEFARHÁT-KOMMANDÓ" VAGY ÉPPEN A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERHEZ KÖTHETŐ „GYAKORLATILAG JÓ, HA A FIDESZES IDŐSEKET TIZEDELI A PANDÉMIA" BOTRÁNYOK KAPCSÁN.





Ifj. Lomnici Zoltán Márki-Zay Péter idősellenes kijelentését a baloldali hagyománnyal is magyarázta: „Polgári, konzervatív – és keresztény – nézőpontból tekintve, ez a gerontofób baloldaliság annak a politikai folyamatnak a megnyilatkozása, hogy a társadalmi és közéleti szférában a baloldal lassan mintegy százötven éve a hagyományos társadalmi létszemlélet és rend, és annak valamennyi intézménye ellenében, azok lebontása érdekében tevékenykedik. Ezt szolgálja a baloldalról folyamatosan érkező, egyre durvább módon családellenes, hagyományellenes, anarchista propaganda, amely idővel mindent és mindenkit félre akar söpörni, aki az útjába kerül – és ezért lát akadályt a magyar időskorúak közösségében is, mint a magyar polgári, nemzeti létünk egyik alappillérében is – mondta a Századvég jogi szakértője.





Idősek Tanácsa: Teljes esztelenség Márki-Zay Péter nyugdíjasokat gyalázó kijelentése





Márki-Zay Péter gyakorlatilag már minden társadalmi csoportot vérig sértett – reagált[6] a Magyar Nemzetnek Ábrahám Katalin a baloldal miniszterelnök-jelöltjének tegnapi kijelentésére.





Az Idősek Tanácsának tagja szerint a politikus kijelentése „teljes esztelenség", a vírus pedig nem pártszimpátia alapján válogat, mindenkire veszélyes lehet.





A kormány tanácsadó testületeként is működő Idősek Tanácsának tagja úgy véli, hogy a nyugdíjasok széles társadalmi réteget alkotnak Magyarországon, így érthető, hogy minden politikai szerveződés számítana a szavazataikra.

Márki-Zay Péter célzott sértései, amikkel a nyugdíjasokat támadja, ebből a szempontból is érthetetlenek – mondta Ábrahám Katalin.







Hollik István: A baloldal nem előre-, hanem hátrafelé fejlődik





Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szintén a Magyar Nemzet megkeresésére reagált Márki-Zay Péter idősellenes kijelentéseire: Lassan két évtizede annak, hogy Zuschlag János a holokauszttal viccelődött. Akkoriban a baloldalban legalább még volt annyi tartás, hogy elnézést kért, és az érintett szocialista képviselő lemondott minden közéleti tisztségéről. Ehhez képest eltelt két évtized, és azt láthatjuk, hogy a baloldal nem előre-, hanem hátrafelé fejlődik, hiszen ma már semminek sincs következménye az ő térfelükön. [7]





A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette, pártjával úgy gondolják, hogy minden egyes ember élete érték, teljesen függetlenül a pártpolitikai hovatartozásától. A politikus sajnálatát fejezte ki annak kapcsán, hogy a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje másképp vélekedik.





Egy ilyen gátlástalan megjegyzés, miszerint a baloldal kijelölt, közös miniszterelnök-jelöltje attól remél választási győzelmet, hogy az ellenfél szavazói esetlegesen meghaltak, és ezek után nemhogy nem mond le, hanem még bocsánatot sem kér, az jól mutatja a baloldal erkölcsi állapotát – zárta gondolatait a képviselő.





A baloldali Amerikai Népszava is felháborodott Márki-Zay idősellenes kijelentései miatt, Gyurcsány viszont nem ítélte el a miniszterelnök-jelöltjét





Márki-Zay idősellenessége sok baloldali kommentelőnek sem tetszett, erről itt számoltunk be[8].





A baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc azonban egyáltalán nem reagált érdemben a miniszterelnök-jelöltje idősellenes botrányára, fontosabbnak tartotta, hogy egyik hűséges vazallusa, Jakab Péter lencsefőzésével kapcsolatban szellemeskedjen a Facebookon. Nyilvánvaló, hogy Gyurcsányt nem zavarja Márki-Zay Péter nyugdíjasgyalázása. [9]





A radikális baloldali, New Yorkban szerkesztett Amerikai Népszava viszont egyértelműen és határozottan elítélte Márki-Zay idősellenességét: Az a kijelentés, hogy most jók az ellenzék esélyei, mert a Covid miatt a Fidesz nyugdíjasai közül sokan meghaltak, a legteljesebb mértékben vállalhatatlan egy humanista demokrata számára – olvasható[10] az Amerikai Népszaván megjelent cikkben.





Mint írják: „ez a kijelentés felháborító, a legteljesebb mértékben elfogadhatatlan. Ennek az embernek emiatt most azonnal le kellene mondania a miniszterelnök-jelölti pozícióról, ha demokrata lenne. De nem az. Hogyan lehet miniszterelnök-jelölt olyan ember, aki a politikai ellenfél nyugdíjas szavazóinak halálán örvendezik? Nincs egyetlenegy vállalható megnyilvánulása ennek az embernek" – zárja sorait a portál.