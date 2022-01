Orbán Viktor a beszélgetés elején közölte, az omikron új kihívás. Ez annyiban különbözik a korábbi variánsoktól, hogy szélsebesen terjed, de a veszély gyengébb, mint a korábbi variánsok esetében. A kormányfő elmondta: nő a fertőzöttek száma, a lélegeztetőgépen lévők száma csökkent, míg a kórházban lévők száma lassan nő. Meg kellett változtatni néhány szabályt: február 15-től lépnek életbe az új szabályok. Csak az minősül oltottnak, aki megkapta a harmadik oltást is, vagy a második oltás óta nem telt el hat hónap – tette hozzá.

Változó karanténszabályok

A karaténkötelezettség 7 napra csökken, de 5 nap után negatív teszttel lehet szabadulni – mondta a kormányfő. Orbán elmondta azt is, hogy januárban csütörtöktől szombatig regisztráció nélkül lehet oltáshoz jutni.

Az országot a honvédségi oltóbuszok folyamatosan járják, és eddig 32 ezer embert sikerült beoltani.

Nem gyengék az ápolóink és az orvosaink

Összeurópai jelenség, hogy vita van a védekezésről, de a magyar baloldal kamuvideókat gyártott, tényeket hamisítanak meg. Orbán közölte, ezzel gyengítette a baloldal a védekezés erejét. Szabad és kell vitatkozni a jó védekezésről, de ezt úgy kell tenni, hogy a védekezés erejét senki se gyengítse. A kórházban dolgozók erőn felül teljesítenek, mindent megtesznek, hogy segítsenek a betegeknek. Elismerést érdemelnek. Nem gyengék az ápolóink és az orvosaink – mondta a kormányfő.

„A baloldal nem tud különbséget tenni a kormány támadása és az ország leminősítése között”

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy senkinek sem kell szégyenkeznie az oltás megszervezése miatt. Büszkének kell lennünk erre a munkára – tette hozzá.

A baloldal nem tud különbséget tenni a kormány támadása és az ország leminősítése között.

A kínai vakcináról szóló vitáról azt mondta, hogy azt a WHO jóváhagyta, komoly nemzetközi szervezetek ismerték el ezt az oltóanyagot. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a vakcinák támadása mögött üzleti érdekek is állhatnak az egyes országokban. Sok száz millió embert oltottak be a kínai vakcinával – jegyezte meg.

Magyarország előre megy, nem hátra

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a politika részben kapcsolatban áll az irodalommal. A „Magyarország előre megy, nem hátra” kifejezés sokak számára mást jelent, de ebben benne van az ország 12 éves küzdelme.

2010-re az országot a baloldal tönkretette. Gazdasági csökkenés volt, az adók az egekben voltak, és itt volt a nyakunkon az IMF

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint nagyon kemény munkával 12 év alatt sikerült a baloldal hibáit kijavítani. A 13. havi nyugdíjat most sikerül visszaadni. 2010 óta előre ment az ország.

Most pedig jönnek azok, akik korábban csődbe vitték az országot, és ha lehetőségük lesz, akkor ismét tönkre fogják tenni.

Ezeket a lépéseket támadja a baloldal

A baloldal 2010 után a hibák érdekében hozott kormányzati döntéseket nem támogatta. Nem szavazták meg a 13. havi nyugdíjat, az adócsökkentéseket – ismertette a kormányfő. Senki sem boldog attól, hogy az árak felfelé mennek, a nyugati világ egy magas inflációs helyzetben van.

A magyar kormány nem azt teszi, hogy szétteszi a kezét, hanem rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedéseket hoz. Bevezettük a benzinárstopot, a kamatstopot, az élelmiszerárstopot.

Tanulni kell abból, mi volt 2010 előtt. Kérdés, érdemes-e visszafordulni – mondta Orbán Viktor.

Ezért akarja privatizálni az egészségügyet a baloldal

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy amikor a magyar egészségügy magánosításáról beszélünk, akkor kitapintható üzleti érdek látható.

A baloldali politikusok közül sokan dolgoztak nyugati cégeknél, tehát üzleti lehetőséget akarnak nyitni a nagytőke előtt, és segítenek privatizálni az egészségügyet.

Senki nem beszél a magántőke ellen, és bárki nyithat magánrendelőt Magyarországon, de a biztosítottak pénzét senki nem fogja megkapni – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Ebben az esetben a kispénzű emberek kimaradnak

„Olyan egészségügyet nem láttam, amin ne lehetne javítani, az orvosbéremelés sem fejeződött be” – mondta a kormányfő. A világ egészségügyi tudása is folyamatosan nő, ezért is kell fejleszteni – tette hozzá. Orbán úgy látja, az államilag tulajdonolt közegészségügyi rendszer hazai működtetése és javítása a legfontosabb feladat, és nem a privatizálása.

A kispénzű emberek egy magánosítás után ki fognak maradni az ellátásból

– tette hozzá.

A migráció, mint fenyegetés velünk él

A migrációról azt mondta, hogy 2020-ban 45 ezer illegális bevándorlót fogtak el, míg 2021-ben már 122 ezret. Orbán Viktor közölte, a magyar emberek nincsenek tudatában annak, hogy milyen munkát végeznek a katonák és a rendőrök a határon. Állandó készenlétben kell lenni, folyamatosan figyelni kell – tette hozzá. Elmondta, 2022-ben két hét alatt 4200 határsértőt fogtak el. A migráció, mint fenyegetés velünk él, és meg is kell erősíteni a határvédelem rendszerét, új erőket kell bevonni – tette hozzá.

Brüsszel hátba lő minket

Orbán Viktor közölte, az uniós belügyi biztos azt mondta, a bevándorlók és a migránsszervezetek nélkülözhetetlenek a társadalom számára a járvány utáni helyreállítás során.

Mi nem akarjuk, hogy a gazdaság helyreállításában migránsszervezetek és bevándorlók vegyenek részt.

Magyarország egész Európa külső határát védi – mondta. 2015 óta 600 milliárd forintba került a védekezés a határon. Ekkora összeget fognak most egyébként visszakapni a családok.

Brüsszel hátba lő minket, és arra adna pénzt, hogy hozzunk be bevándorlókat.

Nyugaton bevándorlóországokat akarnak, míg a mi térségünkben nem akarnak ilyet az emberek – mondta a kormányfő. Azt szeretnénk, hogy a soron következő magyar nemzedék vegye át az eddig felépített országot. Ezt a kulturális távolodást valahogyan át kell hidalnia az uniónak – zárta szavait a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában