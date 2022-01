Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat reggeli veszélyjelzése szerint Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyére a további havazás miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Emellett Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyére a hófúvás veszélye miatt adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést.

Mint kiemelték: a déli órákig a Dunántúlon, a Duna vonalában, Bács-Kiskun nyugati, délnyugati részein több centiméter hó várható. Öt centimétert meghaladó friss hóréteg elsősorban a Dunántúl középső és nyugati területein, a Dunántúli-középhegységben valószínű, itt helyenként 8-10 centiméter körüli hó is hullhat.

Felhívták a figyelmet, hogy az élénk, erős északnyugati szél hordhatja a havat. Hófúvásos útszakaszok elsősorban a Dunántúli-középhegység térségében fordulhatnak elő.

A meteorológiai szolgálat azt írta: napközben nyugat és dél felé visszaszorulva fokozatosan szűnik meg a havazás, ugyanakkor északkeleten (Borsod, Szabolcs, Hajdú) délután, kora este hózáporok várhatók, lokálisan pár centiméter hóval. Zemplén, Szabolcs térségében az erős északi, északnyugati szél délutántól szintén helyenként hófúvást eredményezhet.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében azt írta: a folyamatos közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében előfordulhat, hogy biztonsági okokból egyes útszakaszokon a 7,5 tonnánál nehezebb járművek mozgását is korlátozzák majd, megelőzve az esetleges baleseteket és az azzal járó torlódásokat, hogy a közútkezelő gépei is folyamatosan tudjanak majd dolgozni.

A szakemberek felhívták a figyelmet arra is, hogy folyamatos munkavégzésük mellett is, amíg az erősebb széllökések nem csillapodnak, több útszakaszon időszakosan télies útviszonyok mellett közlekedhetnek majd az autósok, mivel a burkolatról letakarított havat a viharos szél percek alatt visszahordhatja az úttestre.

Azt is megjegyezték, hogy már 30-40 kilométer/órás széllökések felett a hófogó rácsok is csak kisebb mértékben tudják tompítani a hóátfúvást, mivel az erős szél nyomán azok is megtelnek hóval, ezért a friss havat is át tudja fújni rajtuk egy-egy erősebb széllökés. Így a hóeltakarítás után is szinte rögtön újra havas lehet a burkolat, mindaddig, amíg a szél nem áll el vagy nem mérséklődik. A hófúvással érintett területeken található közutas mérnökségeknél ezért hómarókat is beüzemelnek - közölték.