Több adat szerint Mártha Imre vagyona még az eddig felsoroltaknál is sokkal nagyobb. Megdöbbentőn értékes vagyontárgyakat rejteget külföldön is. Ami azért is különösen elgondolkodtató, mert az alig 45 éves cégvezér eddigi pályafutása nagyobb részében, különösen a Gyurcsány-kormány idején és most Karácsony Gergely „jobbkezeként” is, elsősorban állami közműcégek vezetője volt. Márpedig állami cégeknél, törvényes eszközökkel kizárt sok-sok milliárdot megkeresni.

Mártha Imrét nem véletlenül gúnyolják Gyurcsány-fiókának. Alig múlt 33(!) éves, amikor Gyurcsány benne látta meg a fantáziát, s rábízta Magyarország egyik legnagyobb cégét, a Magyar Villamos Műveket, ahonnan nem sokkal később három „abbamaradt” büntetőeljárással a háta mögött kellett távoznia.

Nos, a tanítvány nem lett hűtlen mesteréhez, a Metropolhoz eljuttatott legfrissebb információk szerint a fővárosi közműholding élére történt kinevezésekor megkezdte vagyona külföldre menekítését. (Talán már nem mindenki emlékszik rá, de Gyurcsány Ferencről is kiderült még 2018-ban, hogy a bécsi Schoeller-bankházban, a Rotschildok palotájában őrizteti vagyona jelentős részét.)

Az amerikai milliárdosok nyaralóhelyén vett ingatlant

Nos, újabb meghökkentő információ birtokába jutott a Metropol Mártha Imre, a fővárosi közművezér hétköznapi ésszel már szinte beláthatatlan vagyonáról. Iratokat, tulajdoni lapokat juttattak el a szerkesztőségbe arról, hogy az amerikai milliárdosok egyik felkapott méregdrága nyaralóhelyén, Floridában, annak is egyik leggazdagabb részén, Naples városában is vett magának luxusingatlant a fővárosi közművek vezetője.

Az óceánparti Naples a szupergazdagok, az A-listás celebek és befolyásos politikusok kedvelt nyaralóhelye. Többek között van itt háza Nicole Kidman ausztrál-amerikai színésznőnek, a milliárdos amerikai író-sztárorvos Robin Cooknak és Rick Scott republikánus szenátornak is. De néhány év még itt élt a világsztár Donna Summer is…

A legolcsóbb ingatlan is 1 milliárd forint errefelé

Mártha Imre lakása Naples belvárosában, egy igazi luxus kondomíniumban található, amihez magánkikötő, medence és privát klub is tartozik.

A Metropol szerkesztőségébe eljuttatott szerződés szerint Mártha egy olyan helyen vett ingatlant – beszédes módon fővárosi kinevezésével szinte egy időben, 2019 karácsonya előtt közvetlenül -, ahol a legolcsóbb lakás ára is átszámítva legalább 1 milliárd forint.

Már berendezkedett Amerikában: floridai jogosítványával igazolta magát

Sokat elárul az is, hogy a közművezér nem a magyar útlevelével, hanem a floridai jogosítványával igazolta magát, ami arra utal, hogy gyakran jár ide, már komolyan berendezkedett az USA egyik leggazdagabb államában, a milliárdosok paradicsomában. A Metropolhoz eljuttatott információk szerint már kinevezett közművezérként is sok időt tölt Floridában, bizonyára innen is irányítani tudja a fővárosi szemétszállítást, a távfűtést és a temetkezést…

Időközben kiállították számára a luxus kondomínium „tagsági igazolványát” is.

A Metropol szerkesztőségéhez eljuttatott információk szerint a következő fotók Mártha Imre luxuslakását ábrázolják. A kondomínium ugyanis korábban ezekkel hirdette az ingatlant, amit a fővárosi közművezér végül is megvett.

Naples Floridában elegáns, előkelő város a Mexikói-öböl partján, ahol az ingatlanok átlagára 10-15 millió dollár körül van, azaz 3-4 milliárd forintba kerülnek. Több eladó ház ára ennek sokszorosa, akár a 40-50 millió dollárt is meghaladja.

A statisztikák szerint az Egyesült Államok egyik leggazdagabb városa ez, ahol az egy főre jutó jövedelem a hatodik legmagasabb, az egy főre jutó milliomosok száma pedig a legmagasabb egész Amerikában.

Nem szoktak erről nyilvánosan beszélni az USA-ban, de Naples azért is népszerű a milliárdosok körében, mert 93 százalékban fehérek lakják, mindössze 7 százalék az afroamerikaiak aránya a városban.

Borítókép: Mártha Imre, az Invitel operatív főigazgatója előadást tart a siófoki Media Hungary konferencián 2013. május 14-én.