A kialakult háborús helyzetben a magyar álláspont világos: Magyarországnak ki kell maradnia a katonai konfliktusból. A kormány támogatja Ukrajna szuverenitását, és hazánk is a közös uniós álláspontot képviseli. Ezzel szemben a baloldal a jelenlegi helyzetet is kampányolásra használja. Márki-Zay Péter pedig egyenesen magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába.

Tehát hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.

– mondta kedden az ATV-ben.

A Mediaworks Hírcentruma valamennyi baloldali pártot megkereste ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, a baloldali politikusok csupán a Facebookon kommunikálnak.

Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke ugyan felvette a telefont, de a kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni, csupán azt hajtogatta, hogy a sajtóosztályukat kell megkeresni. Ugyanígy járt el Ungár Péter LMP-s politikus is, aki ráadásul a nemzetbiztonsági bizottság tagja, de hasonló választ adott Kunhalmi Ágnes szocialista képviselő és szinte valamennyi baloldaldali politikus. A Mediaworks–Hírcentrum természetesen e-mailben is kérte a pártok állásfoglalását az ügyben, de nem kapott választ a sajtóosztályoktól. Keresték Márki-Zay Péter sajtósát is, onnan sem érkezett érdemi válasz.

Telefonon azonban interjút adott Varju László DK-s országgyűlési képviselő, aki azt mondta, hogy pártja szolidáris a hatpárti koalíció közös álláspontjával, és folyamatosak az egyeztetések Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölttel, hogy a hat baloldali párt milyen nyilatkozatot tegyen a háborús helyzetben.

Az tehát nem derült ki, hogy a Demokratikus Koalíció érdemben képviseli-e Márki-Zay katonákra és fegyverekre vonatkozó álláspontját.

Mesterházy Attila MSZP-s országgyűlési képviselő, a NATO parlamenti közgyűlésének elnöke arról beszélt szerkesztőségünknek, hogy a NATO-nak nincsen arra vonatkozó terve, hogy fegyverrel segítsék Ukrajnát, arra pedig semmi esélyt nem lát, hogy az országban NATO-katonák jelenjenek meg. Mindemellett a szocialista politikus támogatná, hogy további NATO-katonákat és eszközöket telepítsenek Magyarországra.

Hadházy Ákost is megkeresték. A független képviselő azzal próbálta mentegetni Márki-Zay kijelentéseit, hogy „a szándékosan elferdítve idézett mondatok azelőtt hangzottak el, hogy Orbán Viktor barátja és szövetségese, Vlagyimir Putyin hódító háborút indított volna Ukrajna ellen”. Úgy vélte, ha Ukrajna a NATO tagja lenne, ma nem érte volna orosz támadás, mert a szövetség kollektív védelmét élvezné.

Gyurcsány Ferencet a Mediaworks Hírcentruma korábban már kérdezte az orosz–ukrán konfliktusról, ám akkor nem volt hajlandó érdemben válaszolni.

Azóta a DK-elnök a Facebook-oldalán a paksi beruházás leállítását és a Szputnyik vakcina magyarországi gyártásáról szóló tárgyalások felfüggesztését követeli.

Dobrev Klára, a párt EP-képviselője az autokrata rendszerekről értekezve a Facebook-oldalán igyekezett feltüzelni a szavazóit.

Jakab Péter is hasonlóan kommunikált. Azt írta a közösségi oldalán: „Orbán, Putyin trójai falova. És immár a hazánkra leselkedő legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat.”

De talán Márki-Zay Péter megnyilvánulása volt megint a legmegdöbbentőbb. Most nem arról értekezett, hogy magyar katonákat küldene Ukrajnába, hanem egyenesen azzal vádolta a magyar miniszterelnököt, hogy nem békemissziós céllal találkozott néhány héttel ezelőtt Putyinnal, hanem ő maga készítette elő a háborút.