A Budapesti Fejlesztési Központ jelenleg közel 40 budapesti állami projektet készít elő mintegy 110,5 milliárd forint értékben. Ezek között újabb mérföldkőhöz érkezett Budapest, hiszen elindulhat a dél-budai Duna-part fejlesztése is, amelynek köszönhetően a Kopaszi-gáttól a Nagytétényi kastélyig visszakapják a lakosok a zöld Duna-partot - írja a Metropol. A leendő egybefüggő zöldterület funkcionális kialakításáról Németh Zsolt országgyűlési képviselő és dél-budai lakos még decemberben indított el lakossági konzultációt, így a helyiek döntötték el, hogy mit szeretnének látni a fejlesztés eredményeként.

Németh Zsolt, Karsay Ferenc és Fürjes Balázs jelentette be, hogy a dél-budaiak döntöttek a zöldítésről és a leendő funkciókról Forrás: Mate Krisztian / Metropol

Hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok

600 dél-budai mondta el a véleményét arról, hogy milyennek álmodja meg a Duna-partot. Németh Zsolt elmondta, hogy ennek eredményeként biztos, hogy zöld marad a terület, gyalogos- és kerékpár- sétányokkal, futópályával, kutyafuttatóval és kutyastranddal, de lesz szabadtéri kondipark és horgászpont is, hiszen nemcsak a partot, hanem a Dunát is vissza akarják adni a budapestieknek. Az országgyűlési képviselő azt is hozzátette, hogy néhány éven belül strandokat is szeretnének kialakítani, miután hamarosan fürödni is lehet majd a Dunában.

Németh Zsolt azt is elmondta, hogy az zöld Duna-part első szakaszának tervezése most már megindulhat, ez a Kopaszi-gáttól a Kondorosi útig tart majd. A második szakasz a szintén kormány által finanszírozott, épülő Galvani hídtól a Keserű-érig terjeszkedik, mintegy 30 méter szélességben.

A jelenlegi barnamezős terület teljesen felszámolódikForrás: Mate Krisztian / Metropol

A térség fejlődik: élő kapcsolat Dél-Buda és Dél-Pest között

Karsay Ferenc, Budafok fideszes polgármestere a 200 ezres régió fejlesztéséről is beszámolt. Eszerint:

Az épülő Galvani híd, valamint a kapcsolódó úthálózat létrehozása lendületet ad majd az egykori barnamezős, azaz gyári területeknek. A mostani rozsdaövezet teljesen felszámolódik, illetve jelentősen felszabadítja a belvárost a túlzott közlekedési nyomás alól, és összeköti Dél-Budát és Dél-Pestet.

A fonódó villamoshálózat következő szakasza a Gellért tértől a Dombóvári útig húzódik, de a tervek szerint meghosszabítják Albertfalva és Budafok határáig.

A metrószerűen, 10 percenként közlekedő déli körvasúttal a dél-budaiak gyorsan és egyszerűen eljuthatnak majd a belvárosba.

Lakossági tiltakozás akadályozta meg, hogy Karácsonyék elkótyavetyéljék a központot és a piacot

A kelenföldi városközpontot és az 1979 óta működő piac területét is kiárusította volna a főpolgármester, ha a lakosság nem áll a sarkára. A Városháza eladása kapcsán nyilvánosságra került, botrányos jutalékrendszerben érintett területen irodákat és lakásokat húztak volna fel – mondta el Németh Zsolt Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselő, aki dél-budai lakosként elkötelezett lokálpatrióta, és Simicskó István kormánypárti képviselővel azon fáradozott, hogy a lakossággal együtt megmentsék a területet. A 11 ezer tiltakozó aláírás megállította a főváros kótyavetyélését, de a helyiek attól félnek, hogy a sikerük átmeneti, miután Karácsonyék már eladták az albertfalvai piacot is korábban.

A Fővárosi Önkormányzat fejlesztései általánosságban is csúsznak, drágábbak a kiindulási árnál vagy állnak, mint a BlahaForrás: Máté Krisztián / Metropol

Karácsony Gergelyék ezt „adták” a budapestieknek