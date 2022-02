Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!

Orbán Viktor: Ha a baloldal kormányoz, nincs pénz

Lesz-e pénz? A Vaslady azt mondta: a szocialistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzéből. S valóban, először magas adókkal elveszik a pénzt azoktól, akik megdolgoztak érte. Ezt gyorsan elköltik, ezért hiteleket kell felvenni, amit abból a pénzből akarnak visszafizetni, amit a még magasabb adókkal megint az emberektől vesznek el.

A végén az adók is, az adósság is az égben, a nagy súly alatt összeroppanó gazdaság pedig a földön. Munkanélküliség, megszorítások, adóssághegy, IMF. Nincs pénz. Ha a baloldal kormányoz, nincs pénz. Mindig ez a nóta vége.

Ha nem vagyunk elég erősek, akkor nem leszünk biztonságban

Amí az európai katonai erő nem lesz mefelleő, addig az Egyesült Államok és Oroszország dönt a kontinens helyzetéről - mondta a kormányfő. Ezért szükséges önálló európai haderő és erős magyar hadsereg - tette hozzá. A most kézez kapott fegyverpénz jól kifejezi a mebecsülést, de ez nem elég. Egyetlen szövetségesünk sem fogja vásárra vinni a bőrét a mi hazánkért, ha nem vagyunk elég erősek, akkor nem leszünk biztonságban - mondta a kormányfő.

"Ezért vállalkoztam békemisszióra Moszkvában"

A háború, ha hideg, ha forró, eddig csak bajt és szenvedést hoztak Közép-Európának - mondta. Ezért vállalkoztam békemisszióra Moszkvában - tette hozzá a kormányfő. Mindnyájunk javát szolgálja, hogy az európai vezetk egymásnak adják a kilincset Moszkvában.

"El kell kerülni a háborút"

Lesz-e háború? - tette fel a kérdést a kormányfő. A Balkánon ott vannak a nagyfiúk is, és mindez a mi határainknál - tette hozzá. Ma is 665 katona állomásozik a Balkánon. Erre a helyzetre a megoldás a gyors EU-tagság. Magyarország az elmúlt években megerősödött, és nem nézzük ölbe tett kézzel, hogy rossz balkéni politikát csináljon Brüsszel és Berlin. A mi érdekünk a béke és a térség uniós tagsga, gy szóba sem jöhet semmilyen nagyhatalmi arrogancia. A Balkánnal együtt kell cselekdni - tette hozzá. Ukrajna esetében is el kell kerülni a háborút, mert ez a magyar érdek is. Háború esetén milliós nagyságrendben érkeznének menekültek - tette hozzá.

Ezeket nem szavazta meg a baloldal

Orbán Viktor kiemelte, hogy a választás napján jusson eszükbe, hogy a baloldal nem szavazta meg a védekezés alapjául szolgáló koronavírus-törvényt.

Nem szavazta meg a hitelmoratóriumot. Nem szavazta meg a minimálbér-emelést. Nem szavazta meg a családi adó-visszatérítést. Nem szavazta meg a 25 év alattiak adómentességét. És nem szavazta meg az adócsökkentéseket sem. Remélem, a választáson meg majd a választók nem szavazzák meg őket.

Orbán Viktor: A mostani válságból erősebben jövünk ki, mint ahogy belementünk

Orbán Viktor kifejtette a Gyurcsány-Bajnai kormány egészen más utat járt, mint mi. Ők hátrafelé mentek. Elvették a 13. havi nyugdíjat, elvettek egyhavi fizetést, egy év gyest, megszüntették az otthonteremtési programot, a családok adókedvezményét és fizetőssé tették az egészségügyet is. Kétszeresére emelték a villamos energia, háromszorosára a lakossági földgáz árát. De jön még a kutyára dér, most április 3-án Önök nyújthatják be nekik a számlát.

Kellő szerénységgel, de magabiztosan mondhatjuk, hogy mi a járvány idején sem adtuk fel a céljainkat, ezért a mostani válságból erősebben jövünk ki, mint ahogy belementünk.

Gazdasági sikerek

Orbán kifejtette, hogy a válság alatt is a saját útunkat jártuk, és a Matolcsy-Varga receptet alkalmaztuk. Kockázatot vállaltunk, és 2021-ben 7 százalékkal nőtt a gadaság és ledolgoztuk a korábbi visszaesést. Az államadósságot sikerült 80 százalékot alatt tartani, míg sok nyugat-európai országban több mint 100 százalékra nőtt.

A járvány ellenére a minimálbér 2022-ben 20%-kal nő, a munkát terhelő adók pedig 4%-kal csökkennek. Tető alá hoztuk a nagy nemzeti megállapodást, amely magába foglalta a szakszervezeteket, a munkaadókat, a kormányt, és a megállapodást szentesítő parlamentet is. Kivéve persze a baloldalt, amely semmit sem szavazott meg.

A baloldal nem szavazta meg a koronavírus-törvényt, a hitelmoratóriumot, a minimálbér-emelést, a 25 év alattiak adómentességét, és az adócsökkentéseket. Remélem a választáson meg a választók nem szavazzák meg őket - mondta a kormányfő.

Orbán: 12 évig dolgozott az ország, hogy a baloldal történelmi bűneit jóvátegyük

A magyar gazdaság legnagyobb teljesítménye, hogy a családoknál nem kellet behúzni a kéziféket: megkapják az szja-visszatérítést.

A 13. havi nyugdíj nemcsak gazdasági fegyvertény, de valódi jóvátétel is. Azt adjuk vissza, amit a Gyurcsány-Bajnai kormány elvett.

12 évig dolgozott az ország, hogy a baloldal történelmi bűneit jóvátegyük - tette hozzá.

Terjeszkedőben a magyar gazdaság

Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyar export is kiemelkedő évet zárt 2021-ben. A kormányfő szólt arról is, hogy a válság ellenére nőtt a magyar tőkebefektetések értéke is. A Mol terjeszkedik Lengyelországban, az OTP ott van az egész Balkánon, és magyar vállalat építheti az indonéz útrendszert - tette hozzá.

Soha nem dolgoztak még ilyen sokan

Magyarországra nemcsak a vírus, de a baloldal is rátámadt, azt remélve, hogy megbuktathatják a kormányt.

Amikor zárni kellett, nyitást követeltek, amikor nyitni kellett, akkor zárást. Diktatúrát harsogtak, külföldi lejárató akciókat szerveztek, kamuvideókat, ál- és rémhíreket terjesztettek

- mondta Orbán Viktor. Ez súlyos felelőtlenség, vagy még annál is több. Halálos világjárvány idején a családok félelmét kormánybuktatásra használni több mint bűn, de eljön ennek is az ítélete - tette hozzá.

A 2010 óta épített magyar gazdaság is vizsgázott. Segély helyett munkát adtunk, és a vírusjárvány ellenére nem dolgoztak soha olyan sokan, mint most.

Az ország cselekvőképessége nem forgott veszélyben

A vírus az országok politikáját és az államot is nyomás alá helyezte - mondta a kormányfő. Orbán Viktor kifejtette, hogy a parlament folyamatosan ülésezett. Az egészségügy és az államigazgatás kiemelkedően teljesített, a kormány egységes maradt. Az ország cselekvőképessége nem forgott veszélyben - fejtette ki a kormányfő.

Ez így együtt még gombócból is sok

Mi az előre, és mi a hátra? - erről fogok most beszélni. Két nehéz évet hagytunk magunk mögött. Világjárvány, népvándorlási hullámok, energiaválság, brüsszeli birodalmi dühkitörések, a hidegháború hűvös lehelete a tarkónkon, és a háború nyugtalanító árnyéka Kelet és Közép-Európa fölött – fejtette ki Orbán. A kormányfő szerint ebben a helyzetben kellett megszerveznünk a koronavírus elleni védekezést, ebben a helyzetben kellett újraindítani a gazdaságot, pótolni a kieső munkahelyeket, támaszt és kapaszkodót nyújtani a fiataloknak, a családoknak és az időseknek.

Ez így együtt még gombócból is sok, nemhogy feladatból.

Köszönet az emberfeletti munkáért az orvosoknak, Áder Jánosnak és a feleségének, hogy segítik az árván maradt gyermekeket.

Orbán Viktor: Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja, elvégre ők hozták az ország nyakára ezt az egész Gyurcsány-showt

Orbán Viktor elmondta, Horn Gyula forog a sírjában, Medgyessy nem győz félrenézni, az SZDSZ-esek zavartan bámulják a cipőjük orrát. Csak Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja, elvégre ők hozták az ország nyakára ezt az egész Gyurcsány-showt. Ők tették fel maguk elé a színpadra, ne látszódjék, hogy valójában ők készülnek a visszatérésre.

Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői, Gyurcsány és Bajnai, egy gombaszakértővel megerősítve. Ez volna hát a Magyarország kormányzására jelentkező nagy csapat. Ez a baloldal ajánlata Magyarország számára

– tette hozzá.

Ha ez stratégia, akkor világszabadalom

Emberemlékezet óta nem beszéltek így a magyarokkal. Az ember nem hisz a fülének - mondta a kormányfő. Ha ezt stratégia, akkor az világszabadalom.

Akárhogy is nézzük kínos, nem kicsit, nagyon. Még nekünk is kínos, még akkor is, ha a baloldal benne van a nemzetben, mint a balsors.

Orbán: Ennyi zagyvaságot csak akkor hord össze az ember, ha begombázott

A baloldal szerint azonban mi gombák vagyunk, és sötétben tartanak minket, és a baloldal szerint 10 -kor már részegek vagyunk és agymosottak, és mivel fideszesek vagyunk, ezért aberráltak is vagyunk. A baloldal kiszámolta, hogy melegből túl sok, zsidóból túl kevés van – mondta Orbán Viktor.

Ennyi zagyvaságot csak akkor hord össze az ember, ha begombázott.

Magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország

Orbán Viktor a beszéde elején közölte, hogy komoly dolgokról kell beszélnie. A kormányfő elmondta, hogy ő tisztában van vele, hogy kicsoda is ő.

Mi, akik ma itt összejöttünk, különböző emberek vagyunk, de egy dolog közös bennünk. Magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország.

Borítókép: Orbán Viktor