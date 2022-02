Meghackelték a magát közgazdásznak hazudó Hajnal Miklós plakátjait – írta meg a Mandiner. A lap olvasója hegyvidéken (Városmajor), munkába menet bukkant a kidekorált plakátokra (lenti fotó és cikkünk nyitóképe).

Mást már kizártak

Mint arról korábban írtunk, Bangó Borbély Ildikóhoz hasonlóan Hajnal Miklós is az ehhez szükséges diploma nélkül nevezte magát közgazdásznak. És bár gyorsan kizárták a diplomabotrányba keveredő Bangónét az MSZP-ből, a Momentum azóta sem mondja meg, Bangóné sorsára küldi-e Hajnalt. Sőt, Hajnal Miklós utóbb azt nyilatkozta, kvázi magyarázatként befejezetlen tanulmányaira, hogy „mondhatnám, hogy fontosabb volt nekem Magyarország jövője a saját tanulmányaimnál”. De friss hír a momentumos politikus kapcsán az is, hogy legutóbb azt nem találta el, hogy pontosan milyen státusban van jelöltsége, valamint kiderült, hogy bár korábbi nyilatkozata szerint „már sajnálja”, hogy közgazdászként hivatkozott magára, továbbra is diplomásnak állítja be magát Hajnal Miklós.

A választók nem tolerálják Hajnal hazugságát

Az e-benchmark február elején, a Demokrata megbízásából készült felmérése szerint a választók nem tolerálják a végzettséggel és anyagi helyzettel kapcsolatos hazugságokat. Mint a portál fogalmaz, a Demokrata arra is kíváncsi volt, hogy a „Bangóné Borbély Ildikó és a Momentum budapesti jelöltje, Hajnal Miklós diplomabotrányára, illetve Karácsony Gergely nyelvvizsgaügyére reagálva” a választók szerint „az olyan politikus, aki iskolai végzettségéről, nyelvvizsgájáról és vagyoni helyzetéről valótlan adatot ad meg, betölthet-e magas közhivatalt, országgyűlési, önkormányzati képviselői pozíciót”?

A felmérésben részt vevők 44 százaléka szerint nem tölthet be magas közhivatalt, országgyűlési, önkormányzati képviselői pozíciót olyan politikus, aki iskolai végzettségéről, nyelvvizsgájáról és vagyoni helyzetéről valótlan adatot ad meg.

Forrás: Demokrata

Az elemzésből kiderül az is, a válaszadók további 43 százaléka szerint pedig nem csupán nem tölthet be, de pártjának emellett ki is kell zárnia az ilyen politikust. Ezzel az összesen 87 százalékkal szemben csak 5 százalék mondja azt, hogy igen, ettől még tölthet be valaki magas pozíciót – derül ki a felmérésből.

Így hackelték meg a balliberális, magát közgazdásznak hazudó Hajnal Miklós plakátjait:

Forrás: Mandiner

Borítóképünkön Hajnal Miklós egyik meghackelt választási plakátja. Fotó: Mandiner