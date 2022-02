Egyre több bizonyítékot szolgáltat Márki-Zay Péter arra, hogy komolyan gondolta azt a múlt hétvégén Fonyódon tett kijelentését, amely szerint az általa vezetett szivárványkoalíció képviseli a fasisztákat és a kommunistákat is.

Márki-Zaytól ugyanis nem áll távol a szélsőséges, rasszista gondolkodásmód. Erre egy jó példa, amikor a közösségi oldalán december 12-én a szokásos heti videójában így viccelődött: „Na, van egy aranyos vicc. Ezt ismerik biztos, ugye, Stevie Wonderrel vagy éppen Ray Charlesszal is ismerős ez a vicc, amikor azt mondják, megkérdezik tőle a vicc szerint, természetesen egy interjúban, hogy hát milyen dolog vaknak lenni? Azt mondja, hát még mindig jobb, mintha néger lennék."

A baloldal jelöltje tehát azzal "tréfálkozott", hogy még egy amerikai színes bőrű sztár is ellenszenvvel viseltetne afroamerikai honfitársaival szemben, ha nem tudná, hogy ő is közéjük tartozik. Márki-Zay ezt az ízléstelen, rasszista hangvételű viccet nem elrettentő példaként, hanem egy kedves poénként adta elő. (Tényleg csak zárójelben jegyezzük meg: a fogyatékosságot szitokszónak használó, a több százezer fogyatékos embert néhány hete megsértő Márki-Zay a vak emberekkel sem tűnt túlságosan együttérzőnek ezzel az otromba viccel.)

Mindez - mármint a négerezés - nem előzmények nélküli, hiszen Márki-Zay már régebben is kiállt nyíltan rasszista politikusok mellett, akik cigány- és zsidóellenes kijelentéseikkel okoztak botrányt. Mások mellett Sneider Tamás egykori szkinhedvezérrel, a Jobbik volt elnökével is szerepelt közösen, de kiállt a jobbikos, nyíltan antiszemita Bíró László és Rig Lajos mellett is. Emlékezetes, hogy Bíró, aki a baloldal (későbbi vesztes) jelöltje volt 2020-ban a szerencsi időközi országgyűlési választáson, korábban a zsidó embereket tetűcsúszdásoknak, Budapestet Judapestnek nevezte. A tapolcai jobbikos képviselő, Rig Lajos a zsidók biológiai fegyvereként beszélt a cigány emberekről. Márki-Zay Péter mindkét politikust támogatta korábban.

Ahogy tegnap megírtuk, az is kiderült korábban, hogy polgármesterré választásakor elfogadta a Jobbik és a Munkáspárt támogatását is. Az azóta DK-s pártpolitikai karrierbe kezdő Kálmán Olga még 2019-ben jelentetett meg egy interjúkötetet Szeretemország címen, amelyben Márki-Zay Péterrel beszélgetett a hódmezővásárhelyi polgármester politikai vízióiról. A baloldal jelöltje a könyvben felidézte első élményeit arról, amikor először felkérték, hogy legyen Hódmezővásárhely polgármestere. Ez 2010-ben történt, és a helyi Jobbik vezetője kereste meg, hogy legyen a párt jelöltje. Márki-Zay állítása szerint visszautasította a felkérést, mire azt a választ kapta, hogy akkor maradjon független, de a Jobbik támogatásával induljon el. – Viccesen megjegyeztem, hogy számomra az jelentené az igazi független jelöltséget, ha a Jobbik mellett a Munkáspárt is beállna mögém. Azt a részét komolyan gondoltam, hogy a valódi függetlenséget az adná, ha a szélsőjobbtól a szélsőbalig tényleg mindenki beállna mögém, nem lennék senki pártkatonája, elismernének, és nem indítanának velem szemben saját jelöltet. Ez a 2010-es választások előtt még egy elég abszurd gondolat volt, de legnagyobb meglepetésemre pár nap múlva felhívott a Jobbik vezetője, hogy minden rendben, megvan a Munkáspárt támogatása is" – idézte fel a történteket Márki-Zay a könyvben.

A baloldali jelölt annyira fontosnak érzi a szélsőségesek képviseletét, hogy 2021 augusztusában az egykori RTL Klub-sztár, Osváth Zsolt ZSHOWtime című internetes műsorában is elmesélte ugyanezt a történetet: „Ezek azt mondták, hogy jó, akkor legyél független jelölt, de majd a Jobbik támogat. Mondtam én, hogy ez oké, de hogy lehetek független, ha csak a Jobbik támogat? Mondtam nekik, hogy legalább a Munkáspártot tennétek még oda, akkor az emberek elhiszik, hogy szélsőjobb, szélsőbal támogat egy független jelöltet, akkor az tényleg független. Gondoltam, hogy itt a beszélgetésnek vége van, de néhány hét múlva telefonáltak, hogy megvan."

A fenti idézetekben egyértelművé tette a baloldali miniszterelnök-jelölt, hogy számára fontos a szélsőségesek, vagy ahogy a múlt hétvégén fogalmazott, a fasiszták és a kommunisták képviselete is.

Felháborító mondatát érdemes ismét megnézni, ahogy érdemes megismételni Rákay Philip felhívását is: