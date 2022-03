A Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal ismertebb szereplői egymás után szállnak be a háborús propaganda terjesztésébe. Köztük a momentumos Berg Dániel is.A Momentum az ultraliberális ALDE európai pártcsalád tagja, és ennek alelnöke Berg. Ennek megfelelően terjeszti az ALDE követeléseit, így katonák és fegyverek küldését Ukrajnába – olvasható az Origo cikkében.

Újabb momentumos politikus kapcsolódott be a háborús propagandába. Berg Dániel katonai felszerelések küldését sürgeti Ukrajnába, és azt követeli, hogy Magyarországon haladjanak át a hadi szállítmányok. A Momentumnak a liberális európai parlamenti pártcsaládja adta meg a jelzést az uszításra, február végén, amikor az ALDE tagpártjainak a vezetői elfogadtak egy erősen militarista hangvételű nyilatkozatot.

Ebben egyebek mellett úgy fogalmaznak:

EU-tagállamoknak hajlandónak kell lenniük pénzügyi és katonai védelmi felszereléseket küldeni Ukrajnának (...) valamint ki kell tiltaniuk az orosz repülőgépeket nemzeti légterükből, és minden lehetőséget nyitva kell tartaniuk, beleértve az ukrajnai repüléstilalmi zónát is.

A nyilatkozatban az Európai Unió vezetőit arra szólítják fel, hogy további, „masszív és példátlan" szankciókkal sújtsák az Orosz Föderációt, és különösen annak vezetését.

A kommüniké egyes pontjait, köztük a keményebb szankciók és a katonai segítségnyújtás követelését Berg Dániel többször is közzétette a Facebook-oldalán. Emellett azt hangoztatta, hogy az ALDE, amelynek ő tölti be az alelnöki tisztségét, „mindent meg fog tenni Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús bűnösként felelőssé tételéért Hágában”. A momentumos politikus itt nem állt meg a magyar közvélemény hergelésében. A Nem lehet kimaradni című bejegyzésében arról értekezett, hogy „konkrét és határozott lépésekkel” segítene az ukrán hadviselő félnek, és szerinte „át kell engedni minden védelmi és humanitárius segélyt Magyarországon”. Az általuk kívánatosnak nevezett keményebb szankciók között említette, hogy felmondanák a Paks 2 kivitelezését, ami a gyakorlatban gazdasági katasztrófát idézne elő Magyarországon, négyszeresére nőne minden magyar család rezsiköltsége. De nem ért egyet azzal sem, hogy, miként Orbán Viktor miniszterelnök mondta, most stratégiai nyugalomra van szükség.

Mint arról beszámoltunk, a baloldal az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta folyamatosan háborús kampányt folytat, és már DK-s, jobbikos, valamint momentumos politikusok is tettek az indulatokat szító nyilatkozatokat.

Utóbbi párt korábbi elnöke, Fekete-Győr András Berg Dánielhez hasonlóan úgy vélte, hogy a humanitárius szolgálat mellett fegyvereket is kellene küldenünk Ukrajnába. A DK EP-képviselője, Rónai Sándor pedig az ATV reggeli műsorában úgy fogalmazott a magyar katonai segítség elmaradása miatt:

Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek.

Demeter Márta, a Jobbik országgyűlési képviselője ugyancsak azt sürgette az N1 Tv beszélgetős műsorában, hogy Magyarország szállítson fegyvereket a konfliktuszónába. De Gyurcsány volt honvédelmi minisztere, Juhász Ferenc is lőszereket küldene a háborúba. De Iványi Gábor volt SZDSZ-es politikus, lelkész is fegyvereket küldene Ukrajnába.

Mindeközben hazánk háborús szerepvállalásának a leghangosabb szószólója Márki-Zay Péter, ő katonákat és fegyvereket is küldene Ukrajnába.

Borítókép: MTI / Mohai Balázs