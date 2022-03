A haladó, felvilágosult baloldali értelmiség eljutott oda, hogy elkezdi megérteni, sőt megszeretni a nácikat. És megmagyarázni mindenképpen. A nácikkal mostanában, valójában nincsen semmi gond. Különösképpen, ha mondjuk ukrán nácikról van szó.

Az ukrán náci oroszt ölni nagyon jó lesz.

Cikkek garmadái jelennek meg a haladó, liberális, baloldali, független sajtóban arról, hogy tulajdonképpen nincs is ezzel semmi baj, és nincs itt semmi látnivaló. És olyan történészek, mint például Ungváry Krisztián, megengednek maguknak gondolatmeneteket, amelyek értelmében, hát igaz ugyan, hogy a II. világháború idején mindenféle ukrán különítményesek SS-különítményesek, Bandera-különítményesek elképesztő pogromokat hajtottak végre, egyebek mellett zsidók ellen, de – folytatja Ungváry – hát értsük már meg őket, hát a zsidók többnyire kommunisták voltak.

Képzeljék el, ha én írnék egy ilyen eszmefuttatást, mondjuk fordítva, nyilasok és Tanácsköztársaság relációjában.

Szóval, elképesztő, ami folyik. És a felébredt, haladó, liberális baloldali értelmiség Magyarországon is elfelejtette azt a vad harcot, amit gyakorlatilag a rendszerváltás óta az antiszemiták meg a nácik ellen folytat, állítólag. Most például már ott tartanak, hogy fel sem ismerik, hogyha valamely szövetségesük náci karlendítéssel pózol. És amikor felismerik, akkor pedig ezt azzal mentegetik, hogy de hát, szegény, hát mosolygott, nincs itt ezzel semmi baj. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most a baloldal megint meg fogja érteni a nácikat.

Volt már ilyen. Rákosi is azt mondta: a kisnyilasoknak megbocsájtunk, hiszen jó szakemberre a kommunistáknak is szüksége van.