Karácsony Gergely embere, Korányi Dávid New York egyik legelegánsabb negyedében, egy luxusfelhőkarcolóban lakik, a Metropol információ szerint egy olyan penthouse lakásban, amelynek a bérleti díja havi minimum 6100 dollár, azaz átszámítva közel kétmillió forint.

Ilyen a kilátás home office közben

Gyönyörű a panoráma, itt aztán öröm a home office.

Korányi a lehető legkényelmesebb életet éli, sokszor napokig ki sem jön a luxuslakásból és nem egyszer dicsekedett már azzal, hogy ez milyen kényelmes élet jelent. Például az online bejelentkezésekhez még nadrágot sem kell felvennie, egy szál gatyában is lehet pénzt keresni…

Nem kell nadrágot húzni az online értekezletek idején… ő maga dicsekszik ezzel posztjaiban

Medence is jár, ha már itt bérel lakást az ember

Őt is Gyurcsány indította el a pályán

Korányi Dávid is egyértelműen Gyurcsány-fióka, politikai karrierjét még Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt kezdte az MSZP-ben, hogy aztán Bajnai Gordon egyengesse tovább a pályafutását. Afféle politikai inasként szolgálta Bajnait, aki még az ENSZ egyik közgyűlésére is magával vitte. Ott ült közvetlen mögötte.

New York, 2009: Bajnai Gordon miniszterelnök mögött ott ül Korányi Dávid… Forrás: Beliczay László / MTI

Aztán mondhatni magától értetődően, Karácsony Gergely vette át Korányi futtatását. Gyurcsány és Bajnai kérésére azonnal felvette a fővárosi tanácsadók kényelmes megélhetést, évi minimum 10 milliót biztosító listájára, akárcsak Dobrev Klára barátnőjét, az újságíró Kálmán Olgát.

Ráadásul Korányi munkaszerződésében még azt sem írták elő, hogy ezért a pénzért mennyi időt kell Budapesten töltenie. Így hát marad a kényelmes luxusélet New Yorkban, a nemrég épült 55 emeletes felhőkarcolóban. Ami tényleg a milliomosok mesés kényelmét szolgálja. Van itt SPA, klubszoba, könyvtárszoba, fitneszterem, fedett medence, jónéhány ötcsillagos szállodát megszégyenítő szolgáltatás.

Csak néha egy kávéért megy le az utcára New Yorkban

Nem csoda, hogy Korányi, aki egy idő óta Karácsony Gergely személyes jóbarátjának hívja magát, hetente legfeljebb egyszer- kétszer(!) megy csak le az utcára. Tesz egy-két kört a ház körül, iszik egy kávét, legfeljebb rendel egy kocsit magának, aztán igyekszik vissza a felhőkarcoló kínálta jólétbe.

Leugrott egy kávéért a luxus-felhőkarcolóból… Biztos Budapest problémáin mereng New York utcáin

A toronyház tövében – vajon az jár-e a fejében, hogy Budapesten még hány szemeteskukát szereljenek le spórolásként?

Ő fordított Karácsony Gergelynek, aki csak makog angolul

Az elmúlt hónapokban mindössze egyetlen „kültéri” munkán sikerült őt tetten érni. Karácsony Gergely magához rendelte Münchenbe egy biztonságpolitikai konferenciára, ahol világ szégyenére a főpolgármester ismét bebizonyította, hogy más résztvevőkkel ellentétben nem tud angolul. Lényegében megbénította a konferencia menetét azzal, hogy a mellette ülő Korányinak a legcsekélyebb dolgot is le kellett fordítania.

Karácsony Gergelyt kivéve mindenki angolul beszél – ezért ül mögötte a jóbarát, Korányi Dávid, hogy fordítson

Mindig el kell mondani Karácsony Gergelynek, hogy mi történik…

A teljes videó – érdemes beletekerni, Karácsony az egyetlen, aki mindig anyanyelvén beszél, és állandóan fordítani kell neki – mindenki más angolul tárgyal.

Igazi álláshalmozó: Soros-szervezeteknek is dolgozik

Korányi, miközben ki se nagyon mozdul a New York-i luxuslakásból, igazi álláshalmozó, a fővárosi havi egymillás kamu megbízatás mellett jut még ideje számos más szervezetben is „dolgozni”. Ezek jelentős része, talán nem meglepő módon Soros Györgyhöz köthető. A Pozsonyban székelő Globsecnél stratégiai tanácsadó, a szervezetet a Soroshoz nevével fémjelzett Nyílt Társadalom Alapítvány támogatja. Energiadiplomáciai vezető munkatárs a szintén Soros által támogatott, Washingtonban székelő Atlantic Councilnál. Tagja az ECFR-nek, European Council of Foreign Relations, pán-európai agytrösztnek, amit a Soroshoz köthető Open Society Found alapított, és óraadó tanár volt azon a John Hopkins Egyetemen, ami igazi gyűjtőhelye a Soros-híveknek.

Neve az ECR listáján a magyar tagok között együtt szerepel Soros György fiával, Alex-szal és persze nem meglepő az sem, hogy társai között ott találjuk Bajnai Gordon mellett Gyurcsány egyéb fiókáit: Ficsor Ádámot és Dessewffy Tibort is.