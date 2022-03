Menczer Tamás azt mondta, hogy egyfelől mindenki segítséget kap Magyarországtól, menedéket talál itt, aki átjön a határon Ukrajna felől. Jelezte, hogy eddig több mint 500 ezer menekült érkezett és senki nem maradt ellátatlanul, mert "első biztonságos országként jár el hazánk".

Beszélt arról is, hogy a hat nagy karitatív szervezettel együttműködésben végzik ezt a feladatot, ezért mindegyik kapott a kormánytól 500 millió forintot, vagyis összesen hárommilliárdot kaptak. Megjegyezte, a katonák, a rendőrök, a kormányhivatalok és az érintett önkormányzatok is mindent megtesznek a menekültekért és minden támogatást megkapnak munkájukhoz.



Menczer Tamás megemlítette, hogy Kárpátalján és más ukrajnai területeken is segít a magyar kormány, eddig milliárdos nagyságrendben szállítottak tartós élelmiszert, kisgyermekek ellátásához szükséges felszereléseket és egészségügyi eszközöket.

Az államtitkár köszönetét fejezte ki az Alex Fémbútor Kft.-nek a nagyvonalú felajánlásért. A társaság száz fém emeletes ágyat és azokhoz kétszáz matracot ajánlott fel. Az ágyak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével kerülnek a határon túlra, elsősorban Kárpátaljára, ahol sok közép- és kelet-ukrajnai menekültet kell elszállásolni.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, hogy hazánk egyértelmű álláspontot képvisel: mindenféle fegyverszállítást és katonai segítséget visszautasít, ugyanakkor minden jó szándékot, amelyekkel segíthetők az ukrajnai menekültek, szívesen fogad.



Hozzátette: az elmúlt egy hónapban a karitatív szervezetek és cégek is sokat segítettek, emellett több mint tízezer magánszemély a munkáját ajánlotta fel a karitatív szervezeteknek, a határon, a pályaudvarokon és a BOK csarnokban.

Az államtitkár jelezte, hogy a pénzbeli adományok is gyűlnek, már több mint 810 millió forint érkezett különböző számlákra.



Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke közölte, hogy Biatorbágyon a DHL adott kölcsön a karitatív tanácsnak egy nagy raktárt, ahol adományokat tudnak fogadni, s az első már meg is érkezett az Alex Fémbútor Kft.-től. Elmondta, az ágyak Kárpátaljára kerülnek, hogy a belső menekültek ne induljanak tovább, hanem helyben maradjanak.



Karasszon Mihály, az Alex Fémbútor Kft. ügyvezető igazgatója nagy örömnek nevezte, hogy termékeikkel járulhatnak hozzá a segítséghez és mint fémipari cégnek "nem halált okozó fegyvereket kell leszállítaniuk".



Az MTI kérdésére elmondta, hogy a felajánlott ágyak és matracok több mint 15 millió forint értéket képviselnek.